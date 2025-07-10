Секреты Бразилии: почему её экономика не испугается Трампа и его тарифов?

Политический конфликт: станет ли Бразилия жертвой 50% пошлин Трампа?

Трамп угрожает Бразилии 50% тарифами на импорт по политическим мотивам, но настроениями на бразильской "кухне" он не владеет.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Трамп вводит огромный тариф против Бразилии по политическим мотивам

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 50 % против Бразилии с 1 августа в условиях профицита торгового баланса с этой страной. То есть США продают больше, чем покупают. Согласно данным правительства Бразилии, профицит достиг 450 миллиардов долларов за последние 15 лет. И в общем случае это не является поводом для ввода импортных пошлин.

Настоящую причину их пятикратного повышения (с 10% от 1 апреля) следует искать в позиции президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильва, который призывает Трампа перестать давать ему указания, а заняться проблемами США. Дело в том, что Трамп в качестве обоснования для введения тарифа сослался на "травлю" бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которому судом запрещено участвовать в выборах в связи с причастностью к попытке государственного переворота.

Очевидно, что Белый дом хочет смены правительства, так как обеспокоен влиянием крупнейшей экономики Латинской Америки на соседей с трендом на дедолларизацию. Ведь именно Лула предложил ввести собственную торговую валюту БРИКС и подтвердил это желание на последнем саммите в Рио-де-Жанейро.

США стали противником Бразилии

В официальном заявлении Лула заявил, что Бразилия не приемлет "вмешательства или опеки" со стороны кого бы то ни было и пообещал ответные меры.

"В этом смысле любое одностороннее повышение тарифов будет осуществляться в соответствии с Законом Бразилии об экономической взаимности", — говорится в его официальном заявлении.

По словам бывшего посла Бразилии в США Роберто Абденура, ввод тарифа "превращает Соединенные Штаты в противника Бразилии". Добавим, что в народе к гринго существует стойкая неприязнь, а Трамп, не понимая внутренней "кухни" Бразилии, сделал Луле и его партии бесплатную рекламу. Отныне "Партия трудящихся" сможет обвинить Болсонару в экономическом ущербе, нанесённом решением Трампа в отношении Бразилии. И она будет не так уж неправа.

На практике 50% тариф приводит к удорожанию бразильской продукции на американском рынке. По данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг (Mdic), в 2024 году экспорт Бразилии в США составил 40,4 млрд долларов, что составляет 12% от общего объёма экспорта. Нефти и нефтепродуктов поставлено на сумму 7,5 млрд долларов, изделий из железа и стали — 5,3 млрд долларов, самолётов и сопутствующего оборудования — 2,7 млрд долларов. Остальное — это агропродукция.

Есть ли бразильцам смысл паниковать?

Отметим, что индекс IBovespa сегодня снизился на 1,3%, а доллар по отношению к реалу вырос на 1, 06%. Это отнюдь не критично и отыгрывается, поэтому бразильцам нет смысла паниковать. Как показывает практика, мнение Трампа может измениться, отмениться и даже забыться, как страшный сон. Кроме того, Бразилия имеет сильный внутренний рынок, чему способствуют большая численность населения, экономическое разнообразие и растущая сфера услуг, а экспортная продукция страны пользуется мировым спросом.

Скорее всего, Трамп отменит пошлины на кофе, так как заместить его нечем, как и поставки говядины и апельсинового сока, а их удорожание будет неприятным сюрпризом для американцев. Бразилия владеет облигациями США на сумму около 145 миллиардов долларов, что эквивалентно почти двум третям её международных резервов. Очевидно, что власти будут снижать их долю, чтобы поддержать реал и из-за опасений санкций.

Уточнения

Партия трудящихся — левая политическая партия Бразилии. Одна из самых популярных партий Бразилии. Придерживается левоцентристских, демосоциалистических и социал-демократических взглядов.



