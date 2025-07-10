ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?

3:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз проявляет интерес к увеличению закупок природного газа из Азербайджана. Согласно заявлениям, сделанным в Баку, Брюссель рассчитывает получить дополнительно около 14 миллиардов кубических метров метана.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

Азербайджанские власти подчёркивают, что страна занимает четвёртое место среди поставщиков газа на европейский рынок, обеспечивая около семи процентов от общего объёма импорта природного газа в ЕС.

Отдельные государства-члены Евросоюза значительно зависят от азербайджанского газа. В частности, Болгария покрывает до 50 процентов своих газовых потребностей за счёт поставок из Азербайджана, Италия — около 60 процентов, а Греция — 18 процентов. Это делает поставки из Баку стратегически важными для некоторых стран Юго-Восточной Европы и Средиземноморья.

Однако для наращивания экспорта Баку выдвигает условие заключения долгосрочных контрактов. Это объясняется спецификой поставок: газ в основном транспортируется по трубопроводам, требующим значительных инвестиций в инфраструктуру, включая эксплуатацию Южного газового коридора, в который входят Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

По официальным данным, в 2024 году Азербайджан произвёл 50,3 млрд кубических метров природного газа. Из этого объёма 25,2 млрд кубометров были экспортированы, причём на долю Европы пришлось только 12,9 млрд кубометров. Остальная часть направлялась в другие страны, в том числе в Турцию — 9,9 млрд кубометров.

Учитывая, что вся азербайджанская газовая экспортная инфраструктура в Европу проходит через территорию Турции, Анкару невозможно исключить из логистической цепочки, а сокращение поставок в эту страну невозможно по политическим и экономическим причинам.

Таким образом, технически и логистически Азербайджан пока не способен увеличить экспорт на 14 млрд кубометров без привлечения дополнительных объёмов из других источников. Ранее частичное покрытие таких дефицитов осуществлялось за счёт импорта газа из России.

До недавнего времени Азербайджан активно закупал российский газ, но в 2023 году объёмы импорта сократились более чем в четыре раза и составили лишь 546,8 млн кубических метров. Но Азербайджан не сможет дополнительно отправить на экспорт 14 млрд куб. м без помощи России, и теперь эта помощь сомнительна, отмечает издание "Нефть и капитал".

Кроме того, развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Россией в последние годы сопровождалось ростом общего товарооборота. Россия вышла на четвёртое место среди торговых партнёров Баку. Основные импортные позиции из РФ включают топливо, драгоценные металлы и продукцию металлургии.