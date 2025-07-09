Bloomberg: российские компании успешно заменили западные бренды

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

После ухода значительного числа западных компаний, российские производители и бренды сумели оперативно занять освободившиеся ниши, что значительно затрудняет возвращение иностранных конкурентов.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Сформировавшиеся стратегии российских компаний направлены на то, чтобы закрепиться в сознании 140 миллионов потребителей, продемонстрировав устойчивость в условиях санкционного давления, отмечает агентство Bloomberg.

Рост доходов российских предприятий оказался рекордным за последние годы. После начала специальной военной операции темпы роста заработных плат стабильно опережали инфляцию, что оказало положительное влияние на потребительскую активность.

На фоне геополитической нестабильности и ограниченного импорта, российская экономика продемонстрировала адаптивность. Бизнес быстро перестроился на новые условия, а логистические и производственные цепочки были перенаправлены на Восток и внутренние ресурсы.

В сфере общественного питания особенно заметны успехи компаний-заменителей. Например, сеть ресторанов "Вкусно — и точка", пришедшая на смену McDonald's, не только сохранила большинство бывших точек сети, но и продолжила расширяться, адаптируя меню под локальные предпочтения.

Аналогично развивается кофейная сеть Stars Coffee, занявшая место Starbucks. Новые заведения открываются не только в крупных мегаполисах, но и в региональных городах, где ранее не было присутствия международных брендов.

Индустрия одежды также продемонстрировала значительный рост. Российская компания Lime, ориентированная на модную повседневную одежду, увеличила выручку более чем в пять раз с 2021 года, а численность персонала выросла в четыре раза.

Вместе с крупными производителями активно развиваются и независимые дизайнеры, чья продукция пользуется стабильным спросом среди молодежи и потребителей, ориентированных на локальные бренды. Дополнительным стимулом для роста послужили программы господдержки, включая субсидии, налоговые послабления и развитие электронной коммерции.

Таким образом, усилившиеся позиции российских компаний, их адаптация к новым реалиям и рост внутреннего производства создают препятствия для возвращения западных брендов.

Укрепив доверие потребителей, российский бизнес формирует новую рыночную структуру, в которой иностранные игроки могут столкнуться с жёсткой конкуренцией, даже если решат вернуться.