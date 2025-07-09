Золотые фонды привлекли крупнейший объем инвестиций за пять лет

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, зафиксировали крупнейший объём притока инвестиций с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

В первой половине текущего года в такие фонды поступило около 38 миллиардов долларов, что позволило увеличить их совокупные запасы на 397,1 метрической тонны.

Таким образом, к концу июня совокупный объё запасов в золотых ETF достиг 3 615,9 тонны, что стало наибольшим показателем с августа 2022 года. Для сравнения, исторический максимум был зафиксирован в октябре 2020 года, когда резервы составили 3 915 тонн.

Рост интереса к золоту во многом связан с геополитической и экономической нестабильностью. Ключевым фактором, повлиявшим на поведение инвесторов, стала продолжающаяся торговая напряженность между США и другими странами, корни которой уходят в период президентства Дональда Трампа.

Усиление протекционистских мер, рост тарифов и неопределенность в международной торговле способствовали увеличению спроса на золото как на "защитный актив".

Кроме того, на фоне снижения ставок центральными банками и ожиданий мягкой денежно-кредитной политики интерес к золоту усилился после периода умеренных инвестиций в 2024 году.

В течение трёх предыдущих лет инвесторы сокращали вложения в золотые ETF, отдавая предпочтение более доходным активам, включая акции и облигации, особенно на фоне высоких процентных ставок, удерживаемых в целях борьбы с инфляцией.

Одновременно с ростом спроса со стороны фондов, спотовые цены на золото демонстрировали значительное повышение. С начала 2025 года стоимость тройской унции золота выросла на 26 процентов.

В апреле была зафиксирована рекордная цена — 3 500 долларов за унцию, что связано как с повышенным инвестиционным спросом, так и с геополитическими рисками, включая обострение конфликтов и валютные колебания.

Таким образом, восстановление интереса к золотым ETF в 2025 году свидетельствует о возвращении золота в фокус стратегий защиты капитала, особенно в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности и неопределенности в экономической политике.