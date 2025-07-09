В ЕС удивлены более выгодной торговой сделкой США и Британии

Евросоюз обеспокоен условиями торговой сделки, заключённой между Соединёнными Штатами и Великобританией, считая их значительно более выгодными по сравнению с теми, которые США предлагают Брюсселю.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Европейские дипломаты удивлены этим фактом, учитывая продолжительность и сложность переговорного процесса между ЕС и США, говорится в материале британского издания Financial Times.

Несмотря на многочисленные раунды переговоров, условия сделки с Лондоном оказались, по мнению представителей ЕС, предпочтительнее, чем те, которые обсуждаются с Евросоюзом.

В настоящее время между ЕС и США продолжаются интенсивные переговоры, целью которых является достижение соглашения, способного предотвратить введение 50-процентных импортных пошлин на европейскую продукцию, поставляемую в Соединённые Штаты.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл ранее подтвердил, что ЕС стремится завершить переговоры до 9 июля, чтобы успеть подписать договор до вступления в силу новых тарифных мер.

Однако позже президент США Дональд Трамп принял решение продлить временную приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа, предоставив сторонам дополнительное время для согласования условий.

В рамках переговоров рассматривается возможность заключения промежуточного рамочного соглашения, предполагающего установление пошлин в размере десяти процентов на товары из ЕС на период проведения дальнейших торговых консультаций.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Однако по информации источников Financial Times, Евросоюз не рассчитывает на получение доступа к американскому рынку на тех же условиях, которые были предоставлены Великобритании. Последняя получила облегчённый доступ для ряда секторов экономики, включая производство машин, фармацевтику и сельское хозяйство, что вызвало недоумение в Брюсселе.

После выхода Великобритании из ЕС страна активно продвигает двусторонние торговые соглашения с крупными экономиками. В мае 2024 года она подписала расширенное соглашение о торговле с США, охватывающее такие секторы, как энергетика, цифровые услуги и промышленность.

Этот договор предполагает отмену или значительное снижение тарифов, упрощение таможенных процедур и взаимное признание технических стандартов.

В то же время переговоры между ЕС и США осложняются различиями в подходах к промышленной политике, субсидированию производства, а также нормативному регулированию экологических и трудовых стандартов.