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Олег Артюков

В ЕС удивлены более выгодной торговой сделкой США и Британии

Экономика

Евросоюз обеспокоен условиями торговой сделки, заключённой между Соединёнными Штатами и Великобританией, считая их значительно более выгодными по сравнению с теми, которые США предлагают Брюсселю.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Европейские дипломаты удивлены этим фактом, учитывая продолжительность и сложность переговорного процесса между ЕС и США, говорится в материале британского издания Financial Times.

Несмотря на многочисленные раунды переговоров, условия сделки с Лондоном оказались, по мнению представителей ЕС, предпочтительнее, чем те, которые обсуждаются с Евросоюзом.

В настоящее время между ЕС и США продолжаются интенсивные переговоры, целью которых является достижение соглашения, способного предотвратить введение 50-процентных импортных пошлин на европейскую продукцию, поставляемую в Соединённые Штаты.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл ранее подтвердил, что ЕС стремится завершить переговоры до 9 июля, чтобы успеть подписать договор до вступления в силу новых тарифных мер.

Однако позже президент США Дональд Трамп принял решение продлить временную приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа, предоставив сторонам дополнительное время для согласования условий.

В рамках переговоров рассматривается возможность заключения промежуточного рамочного соглашения, предполагающего установление пошлин в размере десяти процентов на товары из ЕС на период проведения дальнейших торговых консультаций.

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Однако по информации источников Financial Times, Евросоюз не рассчитывает на получение доступа к американскому рынку на тех же условиях, которые были предоставлены Великобритании. Последняя получила облегчённый доступ для ряда секторов экономики, включая производство машин, фармацевтику и сельское хозяйство, что вызвало недоумение в Брюсселе.

После выхода Великобритании из ЕС страна активно продвигает двусторонние торговые соглашения с крупными экономиками. В мае 2024 года она подписала расширенное соглашение о торговле с США, охватывающее такие секторы, как энергетика, цифровые услуги и промышленность.

Этот договор предполагает отмену или значительное снижение тарифов, упрощение таможенных процедур и взаимное признание технических стандартов.

В то же время переговоры между ЕС и США осложняются различиями в подходах к промышленной политике, субсидированию производства, а также нормативному регулированию экологических и трудовых стандартов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля великобритания
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