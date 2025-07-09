Санкции против России стали причиной роста торговли рублями в Финляндии

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения Финляндией санкций против России, в стране значительно активизировалась неформальная торговля российскими рублями.

Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Это явление стало особенно заметным в крупных городах, прежде всего в Хельсинки и его пригородах, где развилась сеть обмена валюты без участия банков или официальных финансовых посредников, говорится в материале издания Iltalehti.

Официальные банковские переводы между Финляндией и Россией прекратились почти полностью после введения санкционных ограничений. Эти меры были частью общей политики Евросоюза, направленной на изоляцию России от международной финансовой системы.

В частности, крупные российские банки были отключены от системы SWIFT, а активы ряда организаций и частных лиц заморожены. На практике это означало, что обычные граждане — как финны с российскими корнями, так и россияне, проживающие в Финляндии, — лишились возможности легально переводить деньги своим близким, оплачивать услуги или обменивать валюту через банки.

В ответ на возникшие трудности, значительная часть русскоязычного населения Финляндии обратилась к альтернативным каналам обмена.

Одним из таких стал Telegram, где появился и быстро развился ряд русскоязычных групп и каналов, специализирующихся на неформальном обмене валют. dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

По данным Iltalehti, одна из таких площадок насчитывает около 24 тысяч участников со всей страны. Пользователи публикуют объявления о покупке или продаже рублей, евро, а иногда и украинской гривны. Сделки, как правило, происходят при личной встрече, зачастую в торговых центрах или других людных местах.

Такая форма обмена не подпадает под контроль официальных финансовых регуляторов Финляндии. Представители финансовой разведки страны подтвердили, что сделки между частными лицами по обмену наличной валюты не подлежат систематическому мониторингу.

Финляндия, как и другие страны Евросоюза, ужесточила контроль за финансовыми операциями с Россией в рамках санкционного давления. Однако отсутствие эффективного контроля за наличным рынком валют среди частных лиц создает зону правовой неопределенности.

В то же время, по мнению экспертов, такие формы "уличного обмена" становятся естественным следствием ограничительных мер, не сопровождаемых созданием легальных альтернатив для законопослушных граждан.