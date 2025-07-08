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Олег Артюков

Доллар в июне показал сильнейшее падение с 1973 года

2:43
Экономика

В июне курс доллара США снизился на 10,7 процентов, что стало самым значительным полугодовым падением с 1973 года. Это резкое ослабление национальной валюты вызвало обеспокоенность на финансовых рынках, особенно на Уолл-стрит.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Инвесторы всё активнее пересматривают свои стратегии, стремясь диверсифицировать активы и снизить зависимость от доллара на фоне усиливающихся экономических и геополитических рисков.

На фоне текущей нестабильности наблюдается повышенный интерес к более устойчивым и защищённым формам вложений.

Причинами падения доллара стали совокупные макроэкономические и политические факторы. Среди них — высокий уровень государственного долга США, который приближается к отметке в 30 триллионов долларов, а также сохраняющийся дефицит федерального бюджета.

Прогнозы предполагают, что к 2025 году дефицит может достичь двух триллионов долларов. Это подрывает доверие к доллару как к ключевой мировой резервной валюте.

Дополнительным фактором давления на курс стали ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Стимулирующая денежно-кредитная политика может ускорить инфляционные процессы и ещё больше ослабить доллар на фоне замедления экономического роста.

Кроме того, продолжающаяся торговая напряжённость, особенно в отношениях между США и Китаем, усиливает неопределённость для экспортеров и инвесторов, снижая конкурентоспособность американской продукции за рубежом, несмотря на удешевление доллара.

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Рост нестабильности также проявляется в стремлении центральных банков различных стран диверсифицировать свои международные резервы.

Согласно данным Всемирного золотого совета, наблюдается заметное увеличение объёмов закупки золота. Так, в первом полугодии 2025 года спрос на золото со стороны государственных учреждений достиг рекордных уровней, что свидетельствует о росте доверия к физическим активам как к безопасной гавани в условиях валютных колебаний.

Исторически сильный доллар служил индикатором экономической устойчивости США. Однако текущая динамика указывает на структурные изменения в глобальной финансовой системе.

Переориентация капитала в сторону альтернативных активов, таких как золото, сырьевые товары и, отчасти, цифровые валюты, отражает обострившиеся сомнения в способности доллара сохранять прежний статус в мировой экономике.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар золото экономика инвестиции
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