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Олег Артюков

Китай примет меры против стран, которые поддержат США в торговых спорах

Экономика

Китай выразил обеспокоенность в связи с намерением администрации президента США Дональда Трампа возобновить тарифные пошлины на китайские товары.

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Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Пекин предупредил, что в случае реализации этих планов будет вынужден принять ответные меры, включая действия против стран, которые вступят в торговые соглашения с Соединёнными Штатами с целью исключить Китай из глобальных цепочек поставок.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. США начали вводить пошлины на китайский импорт, обвиняя Китай в недобросовестной торговой практике, включая принудительный трансфер технологий и несправедливое субсидирование госкомпаний.

В ответ Китай ввёл зеркальные тарифы на товары, поставляемые из Соединённых Штатов.

В июне текущего года стороны объявили о временном перемирии и выразили готовность к продолжению диалога. Однако начало августа стало новым этапом напряжённости: Дональд Трамп уведомил торговых партнёров о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа, оставив Китаю срок до 12 августа для достижения соглашения.

На этом фоне официальное издание компартии Китая People's Daily опубликовало комментарий, в котором подчёркивается, что переговоры и сотрудничество являются единственным приемлемым способом разрешения торгового спора.

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Вместе с тем в публикации подчёркивается, что Китай не допустит заключения соглашений, которые нанесут ущерб его национальным интересам, даже если это будет означать временные уступки со стороны США в части тарифов.

Китайские власти дали понять, что готовы прибегнуть к решительным мерам для защиты своих законных прав и интересов. Ранее в подобных ситуациях Пекин ограничивал доступ американских компаний к китайскому рынку, повышал пошлины на американские товары, а также инициировал расследования против американских фирм.

Таким образом, перспективы торгового перемирия остаются неопределёнными, а инвесторы и участники мирового рынка продолжают внимательно следить за развитием событий, оценивая риски дальнейшей эскалации конфликта.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай санкции
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