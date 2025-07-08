Китай примет меры против стран, которые поддержат США в торговых спорах

Китай выразил обеспокоенность в связи с намерением администрации президента США Дональда Трампа возобновить тарифные пошлины на китайские товары.

Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ склад

Пекин предупредил, что в случае реализации этих планов будет вынужден принять ответные меры, включая действия против стран, которые вступят в торговые соглашения с Соединёнными Штатами с целью исключить Китай из глобальных цепочек поставок.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. США начали вводить пошлины на китайский импорт, обвиняя Китай в недобросовестной торговой практике, включая принудительный трансфер технологий и несправедливое субсидирование госкомпаний.

В ответ Китай ввёл зеркальные тарифы на товары, поставляемые из Соединённых Штатов.

В июне текущего года стороны объявили о временном перемирии и выразили готовность к продолжению диалога. Однако начало августа стало новым этапом напряжённости: Дональд Трамп уведомил торговых партнёров о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа, оставив Китаю срок до 12 августа для достижения соглашения.

На этом фоне официальное издание компартии Китая People's Daily опубликовало комментарий, в котором подчёркивается, что переговоры и сотрудничество являются единственным приемлемым способом разрешения торгового спора. dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Вместе с тем в публикации подчёркивается, что Китай не допустит заключения соглашений, которые нанесут ущерб его национальным интересам, даже если это будет означать временные уступки со стороны США в части тарифов.

Китайские власти дали понять, что готовы прибегнуть к решительным мерам для защиты своих законных прав и интересов. Ранее в подобных ситуациях Пекин ограничивал доступ американских компаний к китайскому рынку, повышал пошлины на американские товары, а также инициировал расследования против американских фирм.

Таким образом, перспективы торгового перемирия остаются неопределёнными, а инвесторы и участники мирового рынка продолжают внимательно следить за развитием событий, оценивая риски дальнейшей эскалации конфликта.