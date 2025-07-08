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Олег Артюков

NYT: угрозами в адрес БРИКС США добиваются обратного эффекта

2:19
Экономика

Страны БРИКС намерены активизировать и углублять торговое сотрудничество между собой, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения десятипроцентных пошлин против любых государств, которые поддерживают политику, противоречащую интересам Соединённых Штатов.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

По оценке издания The New York Times, проводимая США жёсткая торговая политика, в том числе введение тарифов и санкций, привела к обратному эффекту: крупнейшие экономики развивающегося мира начинают стремиться к большей независимости от американского рынка и финансовой системы.

В ответ на угрозы со стороны Вашингтона страны БРИКС рассматривают возможность введения ответных пошлин в случае обострения торгового противостояния.

На саммите БРИКС, который прошёл в Рио-де-Жанейро, участники выразили общее несогласие с односторонними мерами, включая повышение тарифов и введение нетарифных барьеров, таких как квоты, эмбарго и ограничения на доступ к технологиям.

В совместном коммюнике отмечается, что подобные действия нарушают нормы Всемирной торговой организации, ведут к возникновению торгового дисбаланса и препятствуют устойчивому развитию мировой экономики.

Участники БРИКС подчёркивают важность многополярного мира и поддержания справедливой и инклюзивной глобальной экономической архитектуры.

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В рамках этого подхода они активизируют взаимные инвестиции, продвигают использование национальных валют во взаиморасчётах и развивают собственные финансовые институты, такие как Новый банк развития, созданный для финансирования инфраструктурных и устойчивых проектов в странах-участницах.

Дополнительно страны БРИКС выступают за реформирование международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, с целью более справедливого представительства развивающихся экономик.

На фоне напряжённости в глобальной торговле и геополитических конфликтах, это объединение становится всё более влиятельным игроком на мировой арене, стремясь к созданию альтернативных центров силы и снижению доминирования западных стран в ключевых экономических и политических вопросах.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс санкции торговля экономика
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