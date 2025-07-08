Возвращение нефти и газа: мир отказывается от зелёной энергетики в пользу стабильности

Мировая энергетика меняет курс от ВИЭ к более надёжным нефти и газу. Трамп отменяет субсидии, а инвестиции в "зелёный" переход сокращаются. Россия выигрывает.
После аварии в энергосетях на Пиренейском полуострове выяснилось, что "зелёная" повестка балансировала их лишь на бумаге. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и новые технологии оказались коммерчески дорогими и не поддерживаются адекватной инфраструктурой. Крах "декарбонизации" особенно будет виден в США, где недавно был принят "один большой и красивый билль”. Он отменил "зелёные" субсидии, а также кредиты на покупку электрокаров (вот почему так возмущается Илон Маск). Сообщается, что в первом квартале 2025 года отменены "зелёные" проекты на сумму около 8 млрд долларов. Не будет построен завод по производству литиевых аккумуляторов в Аризоне стоимостью 1,2 млрд долларов, а также аналогичный завод в Джорджии (1,6 млрд).
Стало очевидно, что без налоговых льгот, а также прямого и кредитного финансирования государства "зелёная" повестка неконкурентоспособна. Трамп решает также проблему зависимости США от импорта компонентов солнечных батарей — в 2022 году примерно 88% их поставок были из Азии ( Китая), согласно данным Управления энергетической информации США.
Главными факторами возврата к нефти и газу является их надёжность и доступность, что необходимо для новой цифровой экономики: майнинга, дата-центров, индустрии искусственного интеллекта (ИИ), а также для бурной индустриализации и урбанизации в странах глобального Юга. В этом плане "красивый билль" Трампа предоставляет дополнительные налоговые льготы производителям нефти и газа на "нематериальные затраты на бурение и разработку", а также отменяет налог на 10 лет на выброс метана. Вслед за США, чтобы не потеряться на рынке электроэнергии откажутся от "зелёного перехода" и в Европе. Сообщается, что Норвежский энергетический гигант Equinor в течение следующих двух лет сократит свои инвестиции в ВИЭ вдвое, одновременно увеличив добычу нефти и газа на 10%.
Согласно данным отраслевых ресурсов, объем мирового рынка нефти и газа оценивался в 2024 году в 20,3 млрд долларов США и достигнет 72,6 млрд долларов к 2033 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 15,21%. Именно поэтому восемь стран ОПЕК+ (включая Россию) планируют в августе увеличить добычу на 550 тыс. баррелей в сутки — это больше, чем предыдущие ежемесячные приросты (по 411 тыс. баррелей в мае-июле).
Производство газа также увеличится. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по итогам первых пяти месяцев 2025 года мировой спрос вырос на 20 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а к 2050 году мировое потребление природного газа вырастет примерно на треть. Газ будет заменять ВИЭ при откате от "зелёной" повестки, которая и была задействована, чтобы лишить Россию нефтегазовых доходов.
Указанные тенденции, безусловно, будут способствовать поддержанию долгосрочных стабильных поступлений в бюджет Российской Федерации, а россиян на всех уровнях перестанут записывать в "маргиналы" из-за отказа следовать по "зелёному" переходу, который якобы избавляет планету от глобального потепления.
Декарбонизация - процесс перехода к низкоуглеродной экономике
Энергети́ческий перехо́д энергоперехо́д — В ходе энергоперехода увеличивается доля новых первичных источников энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников в общем объёме энергопотребления.
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