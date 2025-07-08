Возвращение нефти и газа: мир отказывается от зелёной энергетики в пользу стабильности

Секреты отмены зелёных субсидий: как поднимается неугасимая нефть, что выгодно России

4:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Мировая энергетика меняет курс от ВИЭ к более надёжным нефти и газу. Трамп отменяет субсидии, а инвестиции в "зелёный" переход сокращаются. Россия выигрывает.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Трамп отменяет зелёный переход

После аварии в энергосетях на Пиренейском полуострове выяснилось, что "зелёная" повестка балансировала их лишь на бумаге. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и новые технологии оказались коммерчески дорогими и не поддерживаются адекватной инфраструктурой. Крах "декарбонизации" особенно будет виден в США, где недавно был принят "один большой и красивый билль”. Он отменил "зелёные" субсидии, а также кредиты на покупку электрокаров (вот почему так возмущается Илон Маск). Сообщается, что в первом квартале 2025 года отменены "зелёные" проекты на сумму около 8 млрд долларов. Не будет построен завод по производству литиевых аккумуляторов в Аризоне стоимостью 1,2 млрд долларов, а также аналогичный завод в Джорджии (1,6 млрд).

Стало очевидно, что без налоговых льгот, а также прямого и кредитного финансирования государства "зелёная" повестка неконкурентоспособна. Трамп решает также проблему зависимости США от импорта компонентов солнечных батарей — в 2022 году примерно 88% их поставок были из Азии ( Китая), согласно данным Управления энергетической информации США.

Вслед за США откажутся от декарбонизации и в Европе

Главными факторами возврата к нефти и газу является их надёжность и доступность, что необходимо для новой цифровой экономики: майнинга, дата-центров, индустрии искусственного интеллекта (ИИ), а также для бурной индустриализации и урбанизации в странах глобального Юга. В этом плане "красивый билль" Трампа предоставляет дополнительные налоговые льготы производителям нефти и газа на "нематериальные затраты на бурение и разработку", а также отменяет налог на 10 лет на выброс метана. Вслед за США, чтобы не потеряться на рынке электроэнергии откажутся от "зелёного перехода" и в Европе. Сообщается, что Норвежский энергетический гигант Equinor в течение следующих двух лет сократит свои инвестиции в ВИЭ вдвое, одновременно увеличив добычу нефти и газа на 10%.

Согласно данным отраслевых ресурсов, объем мирового рынка нефти и газа оценивался в 2024 году в 20,3 млрд долларов США и достигнет 72,6 млрд долларов к 2033 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 15,21%. Именно поэтому восемь стран ОПЕК+ (включая Россию) планируют в августе увеличить добычу на 550 тыс. баррелей в сутки — это больше, чем предыдущие ежемесячные приросты (по 411 тыс. баррелей в мае-июле).

Зелёная повестка придумана для уничтожения России

Производство газа также увеличится. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по итогам первых пяти месяцев 2025 года мировой спрос вырос на 20 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а к 2050 году мировое потребление природного газа вырастет примерно на треть. Газ будет заменять ВИЭ при откате от "зелёной" повестки, которая и была задействована, чтобы лишить Россию нефтегазовых доходов.

Указанные тенденции, безусловно, будут способствовать поддержанию долгосрочных стабильных поступлений в бюджет Российской Федерации, а россиян на всех уровнях перестанут записывать в "маргиналы" из-за отказа следовать по "зелёному" переходу, который якобы избавляет планету от глобального потепления.

Уточнения

Декарбонизация - процесс перехода к низкоуглеродной экономике



Энергети́ческий перехо́д энергоперехо́д — В ходе энергоперехода увеличивается доля новых первичных источников энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников в общем объёме энергопотребления.

