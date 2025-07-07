Крупнейшая американская инвестиционная компания BlackRock не смогла обеспечить привлечение средств для "восстановления Украины", что изначально было показухой.
В январе 2023 года генеральный директор BlackRock Ларри Финк сказал, что послевоенное восстановление Украины может стать "маяком для остального мира, говорящем о силе капитализма". Предполагалось, что некий "Фонд восстановления Украины" привлечет не менее 15 млрд долларов инвесторов. Причём в Киеве настаивали, что нельзя ждать, "пока закончится война", поэтому долгое время было эйфорическое словесное соревнование, какая из стран Запада, какой украинский город "восстановит", и даже Сербия недавно в этом поучаствовала.
Дело в том, что в качестве залога за кредиты и поставки оружия BlackRock забирает украинские активы (земли, предприятия, месторождения), которые она при неплатежеспособности Киева намеревалась продать инвесторам. Но два дня назад Bloomberg сообщил, что компания "завершила консультационную работу с инвесторами по Фонду развития Украины и в настоящее время не участвует в каких-либо активных соглашениях с украинским правительством". Для корпорации, которая управляет активами общим размером в 11 трлн долларов, это провальный результат. Но отнюдь не смертельный.
С другой стороны, Украине на восстановление надо было потратить не менее 500 млрд долларов, как заявил Всемирный банк, поэтому 15 млрд — это для неё ни о чём. Громкие слова о "силе капитализма" были не более чем показухой не только в BlackRock, но и со стороны "предполагаемых инвесторов". Сама Украина тоже притворялась, надеясь "попилить" кредиты.
"Если вы хотите инвестировать в Украину, вы должны принять приоритеты Украины", — сказал министр финансов Сергей Марченко.
Сегодня никому притворяться сильным уже не надо. Украинская экономика находится в состоянии коллапса, стремящегося к полному краху. Украине нужно для поддержания бюджета 40 млрд долларов ежегодно, она объявляет о неспособности платить по долгам, а её ресурсы переходят под контроль России. Ярким примером является недавнее освобождение села Шевченко в ДНР с литиевыми месторождениями при отсутствии какой-либо реакции администрации США.
Теперь неудачи капитализма Финк, вероятно, спишет на президента США Дональда Трампа, который прекратил помощь Украине. Ведь именно на её миллиардах он и намеревался жировать. Капитализм — это сила, но в спокойной обстановке и при 300% прибыли, а не когда кругом рвутся снаряды и ракеты и заминирована половина попавшей под военные действия территорий.
Западные инвесторы не придут на Украину, которой скоро просто может не стать. Не случайно в соседней Польше призвали срочно готовиться к будущему, в котором вся её территория окажется под контролем России.
Бывший начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак заявил на конференции Defending Baltics в Вильнюсе, что "после победы России на Украине у нас будет российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно".
Свои исторические земли восстановит Россия, как на бюджетные, так и на частные деньги капиталистов без всяких громких слов и в кратчайшие сроки.
BlackRock Inc., — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.