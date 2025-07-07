15 миллиардов не собрали: почему BlackRock отказался от восстановления Украины?

Инвестиции BlackRock на Украине: фальшивые надежды не сбылись

3:45 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Инвестиции

Крупнейшая американская инвестиционная компания BlackRock не смогла обеспечить привлечение средств для "восстановления Украины", что изначально было показухой.

Фото: flickr.com by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ BlackRock

В BlackRock пообещали показать силу капитализма, но не смогли

В январе 2023 года генеральный директор BlackRock Ларри Финк сказал, что послевоенное восстановление Украины может стать "маяком для остального мира, говорящем о силе капитализма". Предполагалось, что некий "Фонд восстановления Украины" привлечет не менее 15 млрд долларов инвесторов. Причём в Киеве настаивали, что нельзя ждать, "пока закончится война", поэтому долгое время было эйфорическое словесное соревнование, какая из стран Запада, какой украинский город "восстановит", и даже Сербия недавно в этом поучаствовала.

Дело в том, что в качестве залога за кредиты и поставки оружия BlackRock забирает украинские активы (земли, предприятия, месторождения), которые она при неплатежеспособности Киева намеревалась продать инвесторам. Но два дня назад Bloomberg сообщил, что компания "завершила консультационную работу с инвесторами по Фонду развития Украины и в настоящее время не участвует в каких-либо активных соглашениях с украинским правительством". Для корпорации, которая управляет активами общим размером в 11 трлн долларов, это провальный результат. Но отнюдь не смертельный.

Восстановление Украины оказалось показухой

С другой стороны, Украине на восстановление надо было потратить не менее 500 млрд долларов, как заявил Всемирный банк, поэтому 15 млрд — это для неё ни о чём. Громкие слова о "силе капитализма" были не более чем показухой не только в BlackRock, но и со стороны "предполагаемых инвесторов". Сама Украина тоже притворялась, надеясь "попилить" кредиты.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

"Если вы хотите инвестировать в Украину, вы должны принять приоритеты Украины", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Сегодня никому притворяться сильным уже не надо. Украинская экономика находится в состоянии коллапса, стремящегося к полному краху. Украине нужно для поддержания бюджета 40 млрд долларов ежегодно, она объявляет о неспособности платить по долгам, а её ресурсы переходят под контроль России. Ярким примером является недавнее освобождение села Шевченко в ДНР с литиевыми месторождениями при отсутствии какой-либо реакции администрации США.

Теперь неудачи капитализма Финк, вероятно, спишет на президента США Дональда Трампа, который прекратил помощь Украине. Ведь именно на её миллиардах он и намеревался жировать. Капитализм — это сила, но в спокойной обстановке и при 300% прибыли, а не когда кругом рвутся снаряды и ракеты и заминирована половина попавшей под военные действия территорий.

Россия восстановит свои исторические земли

Западные инвесторы не придут на Украину, которой скоро просто может не стать. Не случайно в соседней Польше призвали срочно готовиться к будущему, в котором вся её территория окажется под контролем России.

Бывший начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак заявил на конференции Defending Baltics в Вильнюсе, что "после победы России на Украине у нас будет российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно".

Свои исторические земли восстановит Россия, как на бюджетные, так и на частные деньги капиталистов без всяких громких слов и в кратчайшие сроки.

Уточнения

BlackRock Inc., — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов.

