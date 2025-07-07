Саудовская Аравия неожиданно подняла цены на нефть для Азии

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия значительно повысила цены на нефть, поставляемую в Азию в августе, демонстрируя уверенность в устойчивости мирового нефтяного рынка, несмотря на ожидания роста поставок со стороны участников соглашения ОПЕК+.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License Нефть

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила премию на экспорт своей основной марки нефти Arab Light на один доллар за баррель, доведя её до 2,20 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai. Это повышение оказалось значительно выше рыночных ожиданий, которые предполагали рост на 0,65 доллара, сообщает агентство Bloomberg.

Данное решение было принято в контексте недавно объявленного плана ОПЕК+ увеличить совокупную нефтедобычу в августе 2025 года на 548 тысяч баррелей в сутки.

Несмотря на потенциальные риски переизбытка нефти на рынке, Эр-Рияд продемонстрировал уверенность в сохранении высокого спроса на топливо в Азии, где традиционно сосредоточены крупнейшие потребители нефти, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

По оценкам аналитиков инвестиционных банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs, а также экспертов Bloomberg Intelligence, увеличение добычи ОПЕК+ может привести к образованию профицита нефти во второй половине 2025 года.

Это, в свою очередь, способно оказать давление на цены, которые могут опуститься до уровня около 60 долларов за баррель, особенно в случае замедления экономической активности в Китае и роста добычи сланцевой нефти в США. dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Решение Saudi Aramco повысить отпускные цены для азиатского региона, несмотря на потенциальное ослабление рыночного баланса, указывает на стратегическое стремление сохранить доходы от экспорта и удержать долю на одном из ключевых для королевства рынков.

Азиатский рынок потребляет более 70 процентов всего саудовского экспорта нефти, что делает его критически важным направлением для государственной нефтяной политики.

На фоне геополитических факторов, включая сохраняющееся напряжение на Ближнем Востоке и возможные перебои в поставках из нестабильных регионов, Саудовская Аравия, по всей видимости, стремится закрепить доминирующее положение на азиатском рынке, предлагая уверенность в стабильности поставок и долгосрочной надёжности.