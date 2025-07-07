Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай активно наращивает запасы никеля: в чём причина

3:13
Экономика

С конца 2024 года Китай начал активно пополнять свои стратегические запасы никеля, стремясь укрепить устойчивость ключевых отраслей промышленности на фоне усиливающегося давления со стороны США.

Никель
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никель

За период с декабря 2024 года Пекин закупил до ста тысяч тонн никеля — крупнейший объём закупок за последние годы, говорится в материале британского издания Financial Times.

Этот металл имеет важнейшее значение для китайской экономики: он используется в производстве нержавеющей стали, а также литий-ионных аккумуляторов, которые применяются в электромобилях, системах хранения энергии и других высокотехнологичных отраслях.

Наращивание запасов совпало с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке. В середине 2025 года цена на никель опустилась до примерно 15,2 тысячи долларов за тонну, что стало минимумом за последние пять лет. Такое падение цен — почти на 40 процентов за два года — стало возможным благодаря значительному увеличению добычи в Индонезии.

На долю этой страны приходится около 38 процентов мирового производства никеля и примерно 25 процентов всех известных запасов металла. Индонезия проводит политику поощрения переработки сырья внутри страны, активно развивая свою металлургическую промышленность, что дополнительно повлияло на мировые цены.

Дополнительным стимулом для Китая стали шаги США в области внешнеэкономической политики. В апреле 2025 года администрация Дональда Трампа объявила о введении универсальных тарифов в размере десяти процентов на импорт продукции из 185 стран и территорий. Эти меры были реализованы в два этапа: сначала вступили в силу общие пошлины, а затем были введены индивидуальные тарифы.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Хотя некоторые ответные меры были временно приостановлены для проведения торговых консультаций, в июне стало известно о готовящихся уведомлениях, касающихся стран, с которыми США не планируют заключать отдельные соглашения. Это создало предпосылки для дальнейшего ужесточения торговых условий и повышения нестабильности глобальных поставок.

В ответ на эти вызовы Китай применяет проактивную стратегию ресурсной безопасности. Закупка никеля по выгодным ценам позволяет не только пополнить резервы, но и снизить зависимость от потенциально ненадежных внешних поставщиков.

Такой подход вписывается в более широкую стратегию Китая по обеспечению технологического суверенитета, поддержке "зелёного" перехода и защите своей экономики от внешнеполитических и геоэкономических рисков.

В целом действия Пекина отражают стремление к созданию автономной и устойчивой системы снабжения критически важными сырьевыми ресурсами на фоне усиливающейся глобальной конкуренции за доступ к стратегическим материалам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай индонезия
Новости Все >
Тяжёлые металлы и паразиты: что таит в себе рыба из городских водоёмов
Мурлыканье на сердце: что означает странная тяга кошек к вашей груди
Ринопластика в России: как меняется мода на форму носа
США: опубликован список из шести живописных государственных парков
Названы методы защиты растений от солнечных ожогов
Очистка фильтра стиральной машины избавит от запаха — пошаговая инструкция
Актёр Олег Тактаров о своей семье: дети разбросаны по миру
Российские учёные предложили применять стволовые клетки при лечении ХОБЛ
Виктория Боня и её дочь: громкий конфликт вокруг пирсинга — что стало причиной спора?
Необычный выброс с Солнца уже меняет космос — почему Земля может оказаться следующей
Сейчас читают
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Мурлыканье на сердце: что означает странная тяга кошек к вашей груди
Ринопластика в России: как меняется мода на форму носа
США: опубликован список из шести живописных государственных парков
Названы методы защиты растений от солнечных ожогов
Очистка фильтра стиральной машины избавит от запаха — пошаговая инструкция
Актёр Олег Тактаров о своей семье: дети разбросаны по миру
Российские учёные предложили применять стволовые клетки при лечении ХОБЛ
Виктория Боня и её дочь: громкий конфликт вокруг пирсинга — что стало причиной спора?
Необычный выброс с Солнца уже меняет космос — почему Земля может оказаться следующей
Американские республиканцы выступают за сворачивание украинского проекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.