Китай активно наращивает запасы никеля: в чём причина

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

С конца 2024 года Китай начал активно пополнять свои стратегические запасы никеля, стремясь укрепить устойчивость ключевых отраслей промышленности на фоне усиливающегося давления со стороны США.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никель

За период с декабря 2024 года Пекин закупил до ста тысяч тонн никеля — крупнейший объём закупок за последние годы, говорится в материале британского издания Financial Times.

Этот металл имеет важнейшее значение для китайской экономики: он используется в производстве нержавеющей стали, а также литий-ионных аккумуляторов, которые применяются в электромобилях, системах хранения энергии и других высокотехнологичных отраслях.

Наращивание запасов совпало с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке. В середине 2025 года цена на никель опустилась до примерно 15,2 тысячи долларов за тонну, что стало минимумом за последние пять лет. Такое падение цен — почти на 40 процентов за два года — стало возможным благодаря значительному увеличению добычи в Индонезии.

На долю этой страны приходится около 38 процентов мирового производства никеля и примерно 25 процентов всех известных запасов металла. Индонезия проводит политику поощрения переработки сырья внутри страны, активно развивая свою металлургическую промышленность, что дополнительно повлияло на мировые цены.

Дополнительным стимулом для Китая стали шаги США в области внешнеэкономической политики. В апреле 2025 года администрация Дональда Трампа объявила о введении универсальных тарифов в размере десяти процентов на импорт продукции из 185 стран и территорий. Эти меры были реализованы в два этапа: сначала вступили в силу общие пошлины, а затем были введены индивидуальные тарифы. dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Хотя некоторые ответные меры были временно приостановлены для проведения торговых консультаций, в июне стало известно о готовящихся уведомлениях, касающихся стран, с которыми США не планируют заключать отдельные соглашения. Это создало предпосылки для дальнейшего ужесточения торговых условий и повышения нестабильности глобальных поставок.

В ответ на эти вызовы Китай применяет проактивную стратегию ресурсной безопасности. Закупка никеля по выгодным ценам позволяет не только пополнить резервы, но и снизить зависимость от потенциально ненадежных внешних поставщиков.

Такой подход вписывается в более широкую стратегию Китая по обеспечению технологического суверенитета, поддержке "зелёного" перехода и защите своей экономики от внешнеполитических и геоэкономических рисков.

В целом действия Пекина отражают стремление к созданию автономной и устойчивой системы снабжения критически важными сырьевыми ресурсами на фоне усиливающейся глобальной конкуренции за доступ к стратегическим материалам.