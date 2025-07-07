Президент Бразилии: Запад реализует обратный план Маршалла

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал существующий мировой экономический порядок.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд

Выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам он обратил внимание, что действующие механизмы глобального финансирования, поддерживаемые такими институтами, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, фактически работают в ущерб развивающимся странам.

По его мнению, вместо того чтобы стимулировать рост и устойчивое развитие в беднейших регионах, эти структуры способствуют перераспределению ресурсов в пользу развитых стран.

Такую модель президент Бразилии назвал "обратным планом Маршалла" — финансовые потоки идут не от богатых к бедным, как в послевоенной Европе, а наоборот, от развивающихся государств к экономически развитым.

Дополнительным свидетельством дисбаланса, по оценке Лулы да Силвы, является снижение объёмов международной помощи и одновременный рост стоимости внешнего долга для наименее обеспеченных стран. Это усугубляет долговую зависимость и ограничивает возможности для устойчивого развития в странах Глобального Юга.

При этом, по данным, приведённым бразильским лидером, начиная с 2015 года совокупное состояние около трёх тысяч миллиардеров в мире увеличилось на 6,5 триллионов долларов США, что подчеркивает усиливающееся глобальное экономическое неравенство. dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Бразильский президент также выступил с критикой неолиберальной экономической модели, которая, по его словам, сохраняет дисбаланс в распределении богатства и препятствует построению справедливой мировой экономики.

Он призвал к реформированию международной финансовой архитектуры, которая бы учитывала интересы развивающихся стран и способствовала сокращению глобального неравенства.

Саммит БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, стал важной площадкой для обсуждения альтернативных подходов к мировому управлению. В 2024 году блок расширился за счёт включения Египта, Объединённых Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, а с января 2025 года в его состав войдёт также Индонезия.

Кроме того, статус партнёров при БРИКС получили такие страны, как Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.