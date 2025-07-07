Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Президент Бразилии: Запад реализует обратный план Маршалла

2:40
Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал существующий мировой экономический порядок.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам он обратил внимание, что действующие механизмы глобального финансирования, поддерживаемые такими институтами, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, фактически работают в ущерб развивающимся странам.

По его мнению, вместо того чтобы стимулировать рост и устойчивое развитие в беднейших регионах, эти структуры способствуют перераспределению ресурсов в пользу развитых стран.

Такую модель президент Бразилии назвал "обратным планом Маршалла" — финансовые потоки идут не от богатых к бедным, как в послевоенной Европе, а наоборот, от развивающихся государств к экономически развитым.

Дополнительным свидетельством дисбаланса, по оценке Лулы да Силвы, является снижение объёмов международной помощи и одновременный рост стоимости внешнего долга для наименее обеспеченных стран. Это усугубляет долговую зависимость и ограничивает возможности для устойчивого развития в странах Глобального Юга.

При этом, по данным, приведённым бразильским лидером, начиная с 2015 года совокупное состояние около трёх тысяч миллиардеров в мире увеличилось на 6,5 триллионов долларов США, что подчеркивает усиливающееся глобальное экономическое неравенство.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Бразильский президент также выступил с критикой неолиберальной экономической модели, которая, по его словам, сохраняет дисбаланс в распределении богатства и препятствует построению справедливой мировой экономики.

Он призвал к реформированию международной финансовой архитектуры, которая бы учитывала интересы развивающихся стран и способствовала сокращению глобального неравенства.

Саммит БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, стал важной площадкой для обсуждения альтернативных подходов к мировому управлению. В 2024 году блок расширился за счёт включения Египта, Объединённых Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, а с января 2025 года в его состав войдёт также Индонезия.

Кроме того, статус партнёров при БРИКС получили такие страны, как Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс экономика
Новости Все >
Уволенный Путиным экс-глава Минтранса России найден мертвым
Зал без окон уходит в прошлое: Air Serbia делает ставку на комфорт
Акулы инстинктивно избегают дельфинов из-за эволюционной памяти
Вазелин, глицерин и мочевина признаны эффективными для зрелой кожи
Эффективные способы защиты участка от тараканов: инструкция на лето
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии: к чему готовиться?
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Автоэксперты рассказали, как развить навык чувствовать скорость за рулём
OCU предупредила о перерасходе энергии при неправильной работе кондиционера
Крапива улучшает рост огурцов без удобрений и настоев
Сейчас читают
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы
Недвижимость
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Крапива улучшает рост огурцов без удобрений и настоев
Упражнение "Бриллиант": как достичь идеальных ягодиц без усилий
Учёные рассказали, откуда пошла традиция отвечать на чихание благословением
Президент Бразилии: Запад реализует обратный план Маршалла
Углекислый газ в почве: в Африке найдено дерево с редкой метаболической цепочкой
Налог на зарубежные поездки: как это будет работать
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
У Московского театра-студии Всеволода Шиловского появились соучредители
В Москве объявили оранжевый уровень опасности: жара из Африки накрывает столицу
Эксперты объяснили, почему убегать от медведя бесполезно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.