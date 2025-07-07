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Олег Артюков

Еврочиновники не решились использовать средства аграрного сектора на нужды обороны

3:12
Экономика

Европейская комиссия отказалась от планов реформирования Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза (Common Agricultural Policy, CAP), которые предполагали частичное перераспределение средств аграрного сектора на нужды обороны.

John Deere 9RX 830
Фото: commons.wikimedia.org by JDDeutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
John Deere 9RX 830

Причиной отказа стало значительное противодействие со стороны аграрного сообщества и ряда государств-членов ЕС, обеспокоенных потенциальным снижением финансирования сельского хозяйства.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы объединить бюджеты CAP и фондов сплочения (Cohesion Funds) в крупные финансовые пакеты, аналогичные тем, что были созданы в рамках Фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility), созданного в ответ на экономические последствия пандемии COVID-19.

Такой подход должен был позволить более гибко и эффективно распределять ресурсы между ключевыми приоритетами ЕС, такими как оборона, укрепление экономической конкурентоспособности и климатические инициативы.

Данный план возник на фоне необходимости покрытия значительных долговых обязательств — в частности, ежегодных выплат в размере около 30 миллиардов евро по займам, взятым для финансирования антикризисных мер в пандемию.

ЕС также сталкивается с возрастающими требованиями к оборонным расходам в свете ухудшения геополитической обстановки, что вызвало необходимость наращивания военного потенциала государств-членов.

Тем не менее, попытки реформы встретили жёсткую реакцию со стороны фермеров, которые уже ранее выражали недовольство ужесточением экологических требований и снижением поддержки аграрного сектора.

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В последние годы в ряде стран ЕС, включая Францию, Германию, Нидерланды и Бельгию, проходили массовые протесты фермеров, недовольных политикой Брюсселя. В этом контексте любые попытки урезать или перераспределить аграрные бюджеты были восприняты как угроза сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Евросоюза.

В результате Еврокомиссия отказалась от идеи перераспределения CAP в рамках новой финансовой архитектуры. CAP останется отдельной и самостоятельной частью многолетнего бюджета ЕС на период 2028–2034 годов. Это означает сохранение структуры финансирования, при которой CAP получает около 387 миллиардов евро, что составляет приблизительно треть общего бюджета ЕС на семилетний период.

Единая сельскохозяйственная политика является одним из старейших и наиболее значимых направлений деятельности ЕС. Она была создана в 1962 году и направлена на обеспечение стабильных доходов фермеров, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских регионов.

В настоящее время CAP включает в себя как прямые выплаты сельхозпроизводителям, так и финансирование программ по развитию сельских территорий и переходу к более устойчивому сельскому хозяйству.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа еврокомиссия сельское хозяйство
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