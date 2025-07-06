Глобальная сеть финансовой безопасности: как БРИКС планирует противостоять большим вызовам

Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке

4:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

На 17-м саммите БРИКС согласованы ключевые инициативы по созданию Глобальной сети финансовой безопасности.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

Два важных решения БРИКС по созданию финансовой безопасности

В Рио-де Жанейро открылся 17 саммит БРИКС под девизом под девизом "Сотрудничество глобального Юга во имя глобального порядка". В период своего председательства Бразилия в 2025 году уделяла первостепенное внимание финансовому укреплению блока. Достигнуты два важных решения, которые будут отражены в резолюции.

1. БРИКС хочет создать "Глобальную сеть финансовой безопасности". Одной из идей является реформирование Международного валютного фонда (МВФ). Страны БРИКС согласовали своё предложение по пересмотру формулы расчета квот МВФ с целью отражения в их расчёте ВВП по паритету покупательной способности (ППС), что увеличило бы коллективную долю голосов стран БРИКС.

2. Также договорились о расширении своего "альтернативного МВФ" — Пула условных валютных резервов (CRA). Это "страховой фонд" в размере 100 млрд долларов, у которого можно занимать в экстренных случаях и даже в национальных валютах.

В БРИКС медлят с созданием собственных системы расчётов и валюты

Однако вопрос о создании независимой платёжной системы, который ставился на саммите в Казани, завис в обсуждениях. Согласно заключительному заявлению министров финансов и руководителей центральных банков БРИКС, в ходе переговоров "был достигнут прогресс" в определении возможных путей к "взаимодействию" платежных систем участников в местных валютах. В чём состоит этот прогресс, не поясняется. Согласно последним данным, объем торговли внутри стран БРИКС в местных валютах превышает 200 млрд долларов в год.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обсуждалось использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в трансграничных расчетах. Есть также идея о создании альтернативы SWIFT ("Мост БРИКС") через интеграцию существующих национальных банковских платёжных систем и вводе собственной торговой валюты. Пока обсуждение этой идеи отложено из-за угроз администрации США о наказании тех, кто будет "отказываться от доллара". В частности, это критично для Индии, о чём она и заявила.

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У БРИКС есть технические возможности, но нет политической воли

Рост участников блока с 5 до 11 также увеличил трудности в достижении консенсуса по геополитическим вопросам. Тем не менее, в политической части резолюции страны БРИКС осудили недавние авиаудары Израиля и США, поразившие военные, ядерные и другие цели.

"Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран с 13 июня 2025 года", — заявили лидеры в заявлении саммита.

Не достигнут консенсус по реформированию Совбеза ООН в части представительства от Африки, хотя одобрены места для Бразилии и Индии. Нет сомнений, что в БРИКС много разногласий, но обстановка в мире требует, чтобы страны глобального Юга отсоединялись от институтов, возглавляемых США, и разрабатывали новые рамки для финансов, управления и развития. Технические возможности для этого уже существуют, не хватает лишь политической воли.

Участники из числа 11 стран БРИКС представляют 39% мировой экономики, 48,5% населения планеты и 23% мировой торговли. По состоянию на 2024 год Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил 120 проектов на сумму 39 млрд долл. (часто в национальных валютах) в таких ключевых областях, как транспортная инфраструктура, чистая энергия, санитария и социальное развитие.

НБР планирует выделить 1,2 млрд долл. на финансирование проектов в России до 2027 года, среди них — на развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Уточнения

БРИКС — объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года. После присоединения Индонезии к БРИКС 6 января 2025 года, количество «стран — партнёров БРИКС» составило 12 государств.





БРИКС — объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года. После присоединения Индонезии к БРИКС 6 января 2025 года, количество «стран — партнёров БРИКС» составило 12 государств.



