В ЕС испугались раздела энергорынка Европы между Россией и США

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе обеспокоены, что Россия и США, обсуждая возможное восстановление газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", могут преследовать цель перераспределения влияния на европейском энергетическом рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

По мнению европейских чиновников, Москва и Вашингтон могут стремиться к созданию отдельных энергетических сфер влияния, что рассматривается в Брюсселе как угроза энергетической безопасности и единству европейской политики в области энергетики, говорится в материале издания Politico.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил наличие разногласий между Москвой и Вашингтоном, однако заявил, что восстановление газопроводов "Северный поток" представляет интерес не только для России и США, но и должно быть выгодным для Европы.

Он подчеркнул, что обсуждения по поводу "Северных потоков" продолжаются, несмотря на политическое сопротивление со стороны ряда европейских государств. По его мнению, европейские политики, выступающие против восстановления газовой инфраструктуры, действуют вопреки интересам своих стран.

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", построенные для поставок российского природного газа в Германию по дну Балтийского моря, были повреждены 27 сентября 2022 года в результате серии взрывов. Одна из двух ниток "Северного потока — 2" была повреждена, а обе нитки "Северного потока" — полностью выведены из строя.

Власти Германии, Дании и Швеции допустили возможность преднамеренной диверсии, однако расследование не привело к публичным обвинениям. При этом в западной прессе материалы о том, что к терактам может быть причастна Украина.

А американский журналист Сеймур Херш утверждал, что за атаками стоит администрация Джо Байдена.

Оператор газопровода Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и заявил о невозможности оценить сроки возможного восстановления.

Российская сторона квалифицировала инцидент как акт международного терроризма, Гепрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело.

Москва неоднократно обращалась к западным странам с запросами о предоставлении данных, касающихся хода расследования, но так и не получила доступа к соответствующим материалам.