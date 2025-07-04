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Олег Артюков

Что поставляет Азербайджан в Россию? Невероятные цифры экспорта, которые вас удивят

Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
3:13
Экономика

Россия занимает ведущие позиции среди стран-импортёров ненефтяной продукции из Азербайджана, особенно в категориях пластиковых изделий, томатов и фруктов.

Дерево хурмы
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево хурмы

Главным товаром ненефтяного экспорта Азербайджана стали изделия из пластмассы — объём их поставок за границу составил 368,9 миллиона долларов. Следом идут золото (211,9 миллиона долларов) и хлопок (177,1 миллиона долларов), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистику международной торговой платформы ООН Comtrade.

В десятку наиболее экспортируемых товаров также вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона долларов), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), минеральные удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды, такие как персики, черешня и нектарины (99,4 миллиона).

Россия оказалась крупнейшим рынком сбыта для половины этих товарных позиций. Особенно заметна её доля в экспорте косточковых фруктов — 98 процентов от общего объёма, что эквивалентно 97,1 миллиона долларов. Почти весь азербайджанский экспорт томатов (96 процентов, или 168,7 миллиона долларов) также был направлен в Россию.

Схожая ситуация наблюдается с поставками экзотических фруктов — 87 процентов от общего объёма (153,4 миллиона долларов), пластиковых изделий — 64 процента (235,7 миллиона долларов) и орехов, преимущественно лесных — 53% (70,2 миллиона долларов).

На фоне этих тесных экономических связей, внимание привлёк недавний комментарий депутата Национального собрания Азербайджана Расима Мусабекова, который в интервью местному изданию Minval сообщил о приостановке переговоров между Баку и Москвой по ряду крупных экономических проектов.

Хотя детали этих проектов не раскрываются, приостановка взаимодействия может повлиять на будущую динамику торговых отношений между двумя странами, особенно в контексте продовольственного и аграрного экспорта.

Власти Азербайджана в последние годы активно стремятся к диверсификации экономики, уменьшая зависимость от экспорта нефти и газа. В этом контексте аграрный сектор, химическая промышленность и переработка металлов становятся всё более значимыми источниками внешнеторговых доходов.

Россия, в свою очередь, остаётся одним из ключевых партнёров как в плане поставок, так и инвестиционного сотрудничества.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы экспорт торговля азербайджан сельское хозяйство
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