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Олег Артюков

Геополитика против доллара: почему золото становится спасением для центробанков?

Новые горизонты для золота: чему учат данные UBS о центробанках?
3:54
Экономика

Использование валютных резервов в геополитических целях становится всё большей проблемой для центральных банков, укрепляя аргументы в пользу наращивания инвестиций в золото.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Как показали результаты опроса UBS Group с участием управляющих резервами около 40 центробанков, в 2025 году доля респондентов, считающих использование валютных резервов в качестве инструмента политического влияния инвестиционным риском, подскочила до 49 процентов с 32 процентов в прошлом году. В 2023 году показатель составлял всего 14 процентов.

"Геополитический риск стал очень весомым в нашем исследовании", — отметил аналитик UBS Asset Management Филипп Салман, добавив, что золото оказалось в большом выигрыше из-за стремления застраховаться от угроз, связанных с конфликтами и ухудшением отношений между некоторыми ведущими экономиками.

Покупки золота центральными банками оказали существенную поддержку ценам на этот драгоценный металл, которые с конца 2022 года выросли вдвое.

Темп покупок заметно вырос после заморозки российских валютных резервов. Этот шаг повысил привлекательность золота в качестве актива, который трудно изъять. В результате золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых центробанков в 2024 году, отмечает "Интерфакс".

"Приобретение золота явно рассматривается как способ снизить санкционные риски. Если вы купите золото, репатриируете его и будете хранить в собственной стране, то применить санкции в отношении этого актива будет очень сложно", — отметил директор по глобальной стратегии UBS Asset Management Массимилиано Кастелли.

Этот тренд, судя по всему, будет сохраняться. Как показало исследование, 52 процента центральных банков намерены увеличить долю золота в своих резервах в ближайший год. При этом 39 процентов респондентов заявили, что планируют увеличить долю репатриируемых золотых резервов.

В то же время позиции американской валюты ослабевают. Доля доллара США в мировых валютных резервах сократилась до 58 процентов в 2024 году с около 70 процентов в 2000 году, по данным Международного валютного фонда. Позиции евро, наоборот, укрепились — примерно до 20 процентов.

Политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, ускорила снижение доверия к американской валюте, отмечает Кастелли.

"Люди задумываются о том, есть ли смысл всецело полагаться на доллар в качестве защитного актива, или лучше делать ставку также и на другие активы. Это что-то новое", — полагает он.

Две трети опрошенных управляющих полагают, что независимость Федеральной резервной системы (ФРС) США находится под угрозой. Почти половина допускают, что ситуация с верховенством закона в Штатах может ухудшиться настолько, что это существенно повлияет на портфели.

На этом фоне 29 процентов респондентов намерены в будущем сокращать свою зависимость от американских активов.

Между тем очевидные альтернативы доллару пока отсутствуют. Большинство респондентов (около 80 процентов) ожидают, что он будет сохранять статус мировой резервной валюты в ближайшие годы.

В ближайшие пять лет более всего от потери доверия к доллару выиграют евро, китайский юань и криптовалютные активы, полагают участники опроса UBS.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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