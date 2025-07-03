Россия свела до минимума торговлю с недружественными странами

В последние годы Россия существенно изменила направления своей внешнеэкономической политики, сконцентрировав усилия на развитии торговли с дружественными странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Iluha81, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Порт

Это связано с масштабными изменениями в мировой геополитической и экономической обстановке, включая введение санкций, рост протекционизма, тарифные войны, а также трансформацию глобальных логистических маршрутов и региональных экономических блоков.

По словам вице-премьера России Александра Новака, в настоящее время более 85 процентов российского экспорта приходится на дружественные государства, а импорт из этих стран достигает 75 процентов.

Это кардинальный сдвиг по сравнению с предыдущими годами: ещё три года назад доля торговли с этими государствами составляла около 46 процентов, а сегодня она превышает 82 процента, приблизительно 550 миллиардам долларов в год.

К числу приоритетных партнеров России сегодня относятся Китай, Индия, государства Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Активно развиваются транспортно-логистические маршруты, включая Северный морской путь, сухопутные коридоры через Казахстан и Иран, а также железнодорожные пути в Китай. Всё это способствует углублению экономических связей и снижению зависимости от западных рынков.

Один из ключевых приоритетов внешнеэкономической политики России — рост несырьевого, неэнергетического экспорта. К 2030 году поставлена задача довести его объём до 250 миллиардов долларов, что практически вдвое превышает показатели 2024 года.

Это подразумевает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики и высокотехнологичных товаров.

Рост несырьевого экспорта также требует подготовки квалифицированных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности, о чём шла речь на стратегической сессии во Всероссийской академии внешней торговли, где выступал Новак.

В рамках этих усилий реализуются образовательные и инфраструктурные проекты, направленные на интеграцию российской экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости, минуя западные ограничения.

Таким образом, в ответ на внешние вызовы Россия не только адаптировала свою внешнеторговую политику, но и делает ставку на долгосрочную экономическую переориентацию, развитие промышленного экспорта и укрепление связей с новыми партнёрами на глобальной арене.