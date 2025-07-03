Секреты новой американской политики: кто выиграет от отмены санкций против России

Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам

Администрация Трампа начала снимать санкции с РФ, не введя с начала года ни одной. Эксперт Беляев обясняет причины положительной тенденции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

США сняли санкции с части российских банков и организаций по двум спискам

Президент США Дональд Трамп снял санкции с некоторых российских банков, Кирсана Илюмжинова, "Рособоронэкспорта", подписав 30 июня указ об отмене санкций против Сирии. Белый дом заявил, что целью этой акции является экономическое возрождение охваченной войной страны. В мае прошлого года во время поездки по Ближнему Востоку Трамп признал, что введённые в отношении Сирии экономические меры являются "разрушительными". Конечно, существуют иранские, украинские санкционные списки, где "Рособоронэкспорт" под санкциями, но с Сирией уже работать может.

Почти одновременно правительство США разрешило российским банкам участвовать в завершении строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, согласно лицензии, выданной 27 июня управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Ряд крупнейших российских банков, в том числе Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, теперь может участвовать в финансовых операциях, связанных с достройкой АЭС. Действие лицензии распространяется также на страховые компании, связанные с этими банками. Предыдущая версия лицензии OFAC прямо запрещала такие транзакции несмотря на то, что прямых санкций против "Росатома" не было.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил в комментарии для Pravda.Ru, что расчёты и платежи "вполне" выполнялись по АЭС "Пакш-2", но решение минфина США он оценил как положительное и не исключает, что санкции будут и дальше отменяться. Однако эксперт считает, что переоценивать эту положительную тенденцию не надо, и, более того, он уверен, что до конца и полностью санкции сняты не будут. Как показывает история, они неотъемлемая часть сосуществования с РФ.

С чем связаны послабления в санкциях против России

Михаил Беляев отметил, что в США "пришло понимание того, что санкции на нас не действуют" и также что американский бизнес страдает от них, потому что лишается рынка — покупателей и поставщиков.

"Трамп озабочен тем, чтобы у него экономика двигалась вперёд и приобрела повышенную динамику — это зависит от деятельности корпораций. Значит, он должен тоже дать им какую-то возможность более свободно действовать", — сказал эксперт.

Как показывает опыт, санкции привели к созданию параллельных экономик, которые их прекрасно обходят, не используя доллар как средство платежа.

По данным Центробанка РФ, около 53% российского экспорта осуществляется в рублях или других валютах, отличных от доллара США. Это означает, что Китай, Индия, Турция и т. д., чтобы купить товары из РФ и рассчитаться с поставщиками, стали закупать за свои валюты не доллар, а рубль. Доллар уже не критичен в мировой торговле, а рубль дорожает, что действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки.

Times выявил более 130 компаний в Китае, которые рекламируют продажи компьютерных чипов в Россию. Ни одна из этих компаний не находится под санкциями. Издание отмечает, что если ограничения накладываются на одну компанию, то её место готовы занять многие другие.

Примечательно, что в этом году США не ввели никаких новых ограничений в отношении России, несмотря на обещания в конгрессе ввести 500% вторичные санкции на покупателей российской нефти.

Уточнения



АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора — типа ВВЭР-440. Планируется постройка двух реакторов ВВЭР-1200.

