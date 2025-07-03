Иранская нефть: как страна обманула санкции и вышла на рекордные объемы добычи

Забытые интриги: Иран и Китай превращают нефть в мощный экономический механизм

3:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские санкции против энергетического сектора Ирана не оказали ожидаемого ограничительного влияния на уровень добычи нефти в стране.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Несмотря на многолетнее давление со стороны США, Иран смог не только стабилизировать, но и значительно увеличить объемы нефтедобычи, которые в 2024 году достигли рекордных значений за последние десятилетия, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Британского энергетического института, среднесуточный объём добычи нефти в Иране составил около пяти миллионов баррелей в сутки — это самый высокий показатель с 1978 года, когда страна ещё не подвергалась санкциям со стороны США.

Одной из ключевых причин устойчивости нефтяной отрасли Ирана к санкционному давлению эксперты называют диверсификацию экспортной продукции, то есть активное развитие торговли не только сырой нефтью, но и переработанными нефтепродуктами.

Иранские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили объем выпуска топлива, мазута и других нефтепродуктов, что позволило стране расширить список покупателей и снизить зависимость от ограниченного числа экспортных направлений.

Кроме того, Иран смог наладить устойчивые экономические и энергетические связи с Китаем, который стал основным импортером иранской нефти. По данным аналитической компании Vortexa, только за период с 1 по 20 июня 2025 года объём поставок нефти из Ирана составил свыше 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Большая часть этого объёма была отправлена в КНР, несмотря на вторичные санкции США в отношении компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Китай последовательно игнорирует американское давление, продолжая развивать стратегическое энергетическое сотрудничество с Тегераном в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и других двусторонних соглашений.

Ещё одним фактором, ослабляющим эффективность санкционной политики США, является непоследовательность Вашингтона в её применении. Некоторые ограничения вводятся, но затем ослабляются или применяются выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры.

Это создает возможности для обхода санкций через третьи страны, подставные компании или теневые схемы, в которых Иран накопил значительный опыт за годы экономической изоляции.

Военные действия, включая удары Израиля по территории Ирана, также не нанесли значительного ущерба нефтедобывающей инфраструктуре страны. Ключевые объекты, такие как месторождения и терминалы, продолжают функционировать в штатном режиме.

Тегеран активно инвестирует в модернизацию отрасли, включая технологии добычи и транспортировки, что позволяет увеличивать экспортный потенциал.

Согласно данным за 2024 год, доходы Ирана от экспорта нефти и нефтепродуктов составили около 78 миллиардов долларов США, что приближается к показателям 2012 года — периода до введения наиболее жёстких ограничений со стороны США и Евросоюза.

Этот рост подчеркивает устойчивость и адаптационные возможности иранской экономики в условиях внешнего давления.

Прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными для иранского нефтяного сектора: ожидается дальнейший рост добычи и экспорта, несмотря на сохраняющееся международное напряжение и санкционные меры.