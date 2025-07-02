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Олег Артюков

Компании Германии сокращают штаты самыми высокими темпами со времени пандемии

3:38
Экономика

В Германии наблюдается устойчивый рост планируемых увольнений на протяжении последних трёх лет. По данным Global Euronews, за первую половину 2025 года немецкие компании заявили о намерении сократить 37,7 тысяч рабочих мест.

Увольнение
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увольнение

Это значительно превышает аналогичные показатели предыдущих лет: в первой половине 2022 года предприятия планировали уволить 9,6 тысяч сотрудников, а в 2023 и 2024 годах этот показатель также последовательно увеличивался.

Уровень предполагаемых увольнений в 2025 году стал самым высоким с 2020 года, когда в условиях пандемии COVID-19 компании планировали массовое сокращение персонала — 48,1 тысяч человек за первые шесть месяцев года.

При этом в предыдущие кризисные периоды ситуация была сопоставимой: в разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов планы по увольнениям достигали 40 тысяч человек, а во время европейского долгового кризиса 2012-2013 годов — 40,8 тысяч.

Наиболее значительное сокращение штата в 2025 году ожидается в промышленном секторе. В этой сфере 28 предприятий намерены уволить 20,7 тысяч работников.

Из них значительную часть составляют компании, связанные с автомобильной отраслью: поставщики автокомпонентов и производители транспортных средств.

Автомобильная промышленность, являющаяся одной из ключевых отраслей немецкой экономики, продолжает сталкиваться с трудностями на фоне перехода к электромобилям, дефицита квалифицированных кадров, а также высокой конкуренции со стороны азиатских производителей.

Сфера логистики также испытывает серьезные структурные изменения: две крупные компании из этого сектора планируют уволить 8,2 тысяч человек. Это может быть связано как с оптимизацией цепочек поставок, так и с автоматизацией процессов.

Торговля, особенно розничная, продолжает адаптироваться к растущей доле онлайн-продаж — девять торговых компаний объявили о предстоящем сокращении 4,5 тысяч сотрудников.

В банковской сфере также происходят трансформации, связанные с цифровизацией и сокращением физических отделений. Один банк намерен уволить 3,3 тысяч сотрудников. Кроме того, сокращения коснутся и других сфер экономики, включая здравоохранение, энергетику, строительство и СМИ, где общее количество увольнений составит около тысячи человек.

Эксперты связывают подобную тенденцию с рядом факторов: замедлением экономического роста в Германии, ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, ростом стоимости энергоносителей, инфляцией, а также увеличением затрат на оплату труда.

Германия, ранее считавшаяся экономическим локомотивом Европы, в последние годы сталкивается с вызовами, связанными с трансформацией промышленности, демографическими изменениями и снижением конкурентоспособности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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