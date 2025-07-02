Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери. Особенно уязвимыми окажутся поставщики сельскохозяйственной продукции, алкогольных напитков, текстиля, а также представители малого и среднего бизнеса.

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Накануне депутат Национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков сообщил о приостановке переговоров между Россией и Азербайджаном по крупным совместным экономическим проектам. А это увеличивает риски дестабилизации экономических связей между странами.

Среди ключевых позиций азербайджанского экспорта в Россию традиционно выделяются орехи, свежие фрукты и овощи, винодельческая продукция и текстиль, сказал РИА "Новости" доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Эти товары формируют значительную долю экспорта, и в случае введения ограничений поставки могут быть нарушены, что приведет к снижению выручки экспортёров.

По данным международной торговой базы ООН Comtrade, общий объём товарного экспорта из Азербайджана в Россию в 2024 году составил около 1,178 миллиарда долларов.

На этом фоне даже краткосрочные перебои в торговле могут стать критическими для азербайджанских предпринимателей, особенно в аграрном секторе и среди представителей малого бизнеса. Возможны задержки с выполнением контрактов, снижение оборота и рост внутренней неопределённости в деловой среде.

Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Азербайджана, уступая только Италии и Турции. Общий объём двусторонней торговли между двумя странами достиг 4,8 миллиарда долларов в 2024 году, при этом наблюдается рост на уровне около десяти процентов в год. Это свидетельствует о значительной зависимости Азербайджана от российской экономики.

Возможное ухудшение экономических отношений с Россией может также отразиться на макроэкономических показателях страны.

По оценке основателя компании Anderida Financial Group Алексея Тараповского, разрыв торговых связей с Россией способен ускорить инфляцию в Азербайджане на один-два процентных пункта.

Негативное влияние на экономическую ситуацию в стране может оказать нарушение логистических цепочек, рост издержек, снижение валютных поступлений и дефицит ряда товаров.