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Игорь Буккер

Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро

6:10
Экономика » Финансы » Деньги

Болгария сделала важный шаг к более глубокой интеграции в Европейский союз. С 1 января 2026 года страна официально перейдёт на евро, заменив национальную валюту — болгарский лев.

Флаг Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Болгарии

Это решение было принято спустя всего полгода после того, как страна "братушек" сделалась полноправным членом Шенгенской зоны — ещё одного столпа призрачного европейского единства.

Однако внутри страны это событие вызвало острые споры, массовые протесты и раскол в общественном мнении. Несмотря на формальное продвижение по пути евроинтеграции, Болгария переживает один из самых сложных политических периодов в новейшей истории. С 2021 года в стране сменилось десять правительств, а некоторые парламенты просуществовали лишь несколько недель. В условиях нестабильности переход к новой валюте воспринимается частью общества как угроза национальному суверенитету.

На недавнем митинге в Софии, организованном оппозиционной партией "Възраждане" (Возрождение), звучали резкие заявления. На сцене висел плакат: "Битва за болгарский лев — последняя битва для Болгарии".

Лидер партии Костадин Костадинов обвинил власти в предательстве и заявил, что принятие евро означает, что "теперь за нас будет решать Европейский центральный банк". В митинге участвовали также парламентарии из Литвы, Румынии, Чехии, Венгрии, Германии и Словакии.

Протесты вспыхнули не только в столице, но и в регионах. Противники евро утверждают, что переход приведёт к росту цен, увеличению бедности и утрате экономической самостоятельности. По данным опросов, в мае лишь 21% граждан поддержали введение евро с 2026 года, в то время как 38% выступили против, а 40% в январе и вовсе заявили, что никогда не хотели этой перемены.

С экономической точки зрения, утверждают эксперты, краткосрочных изменений ждать не стоит. С 1999 года болгарский лев жёстко привязан к евро по курсу 1 лев = 0,51 евро, что уже давно стабилизировало курс.

Тем не менее, население с опаской вспоминает пример соседней Греции, где переход на евро в начале 2000-х сопровождался тяжелейшим долговым кризисом. С другой стороны, более недавний пример Хорватии, который внушает осторожный оптимизм: инфляция осталась под контролем, а туристический и финансовый сектор быстро адаптировались к изменениям.

Политические протесты тесно связаны с ростом влияния партии "Възраждане", которая с 2,45% голосов в 2021 году выросла до 13,63% в октябре 2024 года. Их электорат, как правило, выражает симпатии к России, недоволен политикой ЕС и считает, что введение евро угрожает болгарской идентичности.

Скептицизм подпитывается неравномерным распределением помощи от ЕС. С момента вступления Болгарии в ЕС в 2007 году страна получила 16,3 миллиарда евро европейских инвестиций, но из них 3,1 млрд осело в Софии, а 0,8 млрд — в Пловдиве. Большинство сельских и малых муниципалитетов практически не ощутили на себе эффекта от европейской помощи: в некоторых из них до сих пор отсутствуют базовые услуги — регулярное водоснабжение, эффективная транспортная инфраструктура, доступ к медицинскому обслуживанию.

В результате воображаемый "европейский уровень жизни" остаётся для многих болгар недосягаемой мечтой. Особенно это касается пожилых людей и жителей сельской местности. Они не верят в благотворное влияние евро на свою повседневную жизнь и всё чаще выражают опасения, что страна снова станет заложником внешних решений.

Кроме того, Болгария сталкивается с серьёзной демографической проблемой. С 2006 года, когда страна готовилась к вступлению в ЕС, численность населения сократилась с 7,68 млн до 6,44 млн в 2024 году.

Основной причиной стал массовый отток трудоспособной молодёжи за границу. В 2022 году за пределами страны проживало более 860 тысяч болгар, в основном в других странах ЕС. По последним опросам, 74% молодых людей в Болгарии рассматривают возможность эмиграции как вполне реальную.

Семьи надеются, что их дети со временем вернутся, чтобы применить полученные за границей знания и опыт на родине. Однако реальность такова, что за границей чаще всего востребованы низкоквалифицированные рабочие, и лишь немногие возвращаются к профессиональной деятельности в Болгарии.

Сегодняшние протесты против евро — это не просто экономическое недовольство, а отражение глубокого социального и политического кризиса. Между центром и регионами, между молодёжью и пожилыми, между еврооптимистами и евроскептиками пролегла серьёзная линия разлома. Для одних евро — это билет в более стабильное и интегрированное будущее. Для других — окончательное прощание с суверенитетом и обострение неравенства.

Станет ли 2026 год началом новой эры или отправной точкой новых волнений, а "бесплатный" сыр, очередной мышеловкой  — покажет время. Ясно одно: вступление в еврозону стало лакмусовой бумажкой для болгарского общества, обнажившей все его слабые места и вызовы.

Уточнения

«Возрожде́ние» (болг Възраждане) — политическая партия в Болгарии, основанная Костадином Костадиновым в 2014 году. 

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы евро валюта протесты политика болгария экономика европейский союз
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