Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу

7:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по маркетинговым коммуникациям с международным признанием, продвигающий технологические компании без рекламных бюджетов и формирующий репутацию брендов в глобальной повестке, о том, как органические инструменты меняют подход к стратегическим коммуникациям.

Фото: Фото из личного архива Дианы Акчуриной Диана Акчурина, основатель и руководитель коммуникационного агентства Easy Communications

С каждым годом растёт значение стратегических коммуникаций для технологического бизнеса, особенно в условиях ограниченных бюджетов и высокой конкуренции. Как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу? И как агентство из России стало международным партнёром для глобальных ИТ-компаний?

На эти вопросы знает ответ Диана Акчурина — основатель и руководитель коммуникационного агентства Easy Communications, уникальный специалист по маркетинговым коммуникациям для ИТ-компаний, обладатель золотой награды ECDMA Global Awards 2025 в номинации "Выдающееся достижение в сфере PR". Её подход к продвижению построен на органических инструментах, стратегическом контенте и выстраивании доверия — и именно это помогло агентству завоевать внимание мировых брендов и попасть в международную повестку без единого платного размещения.

— Диана, уже более 17 лет вы работаете в сфере маркетинговых коммуникаций, а сегодня являетесь уникальным специалистом, ваше имя известно далеко за пределами локального рынка. Расскажите, с чего начинался ваш профессиональный путь и как он привёл к созданию собственного агентства?

— Моё первое образование связано с лингвистикой и преподаванием, но после университета я поняла, что мне ближе бизнес-среда — динамичная и результативная. Начав работать в коммерческой компании, я вскоре попала в отдел корпоративных коммуникаций, где и нашла своё призвание.

Позже я прошла обучение по связям с общественностью в МГУ, а затем прошла отбор в Президентскую программу подготовки управленческих кадров в РЭУ им. Г. В. Плеханова по направлению "Стратегический маркетинг". Так и сформировался мой путь — на стыке гуманитарной базы, управленческого подхода и желания выстраивать доверие между брендом и аудиторией.

У меня есть ценный опыт как в корпоративной среде, так и в роли предпринимателя. В 2016 году я основала агентство маркетинговых коммуникаций Easy Communications, которое сегодня успешно помогает технологическим компаниям выстраивать узнаваемость, доверие и органичный рост. Мы работаем с заказчиками по всему миру, разрабатывая и реализуя стратегии, которые помогают брендам заявлять о себе громко и эффективно — даже при ограниченных ресурсах.

— В этом году вы получили золотую награду ECDMA Global Awards в категории "Выдающееся достижение в сфере PR". За что именно жюри отметило вашу работу, и что для вас значит это признание?

— Для меня эта награда — большое признание того пути, который мы с командой выбрали с самого начала: строить коммуникации честно, системно и без опоры на платные рекламные инструменты. Жюри отметило трансформацию Easy Communications из локального агентства в международного партнёра для технологических компаний — и всё это за счёт органического продвижения, репутационной работы и стратегического контента.

Это особенно ценно, потому что мы смогли добиться устойчивого роста и международного внимания без миллионных бюджетов, без накрученных цифр. У нас есть реальные публикации в глобальных медиа, постоянный входящий поток запросов, интерес со стороны крупных брендов — всё это результат выстроенной стратегии и сильной команды.

— Жюри ECDMA Awards особенно выделило ваш подход к развитию агентства: без рекламных бюджетов вы вывели Easy Communications на международный уровень. Что именно в вашей стратегии, по мнению экспертов, получило такую высокую оценку?

— Я думаю, эксперты высоко оценили именно системный и осознанный подход к развитию — без спешки, но с чёткой стратегией. Мы с самого начала сделали ставку на органические инструменты: контент-маркетинг, PR, построение репутации, участие в профессиональных сообществах, выступления, партнёрства. Это требует времени и энергии, но даёт устойчивый результат.

Кроме того, важную роль сыграло наше умение адаптироваться под разные рынки и выстраивать коммуникации с учётом культурных и деловых особенностей. Мы смогли стать понятными, уважаемыми и интересными на новых рынках — без шаблонных пресс-релизов и без агрессивной рекламы.

И, конечно, я считаю, что эксперты отметили ещё один важный фактор — доверие. Мы не гонимся за быстрыми охватами, а строим долгосрочные связи и помогаем нашим клиентам быть услышанными. Это и стало основой для международного роста Easy Communications.

— У вас есть опыт работы с крупными мировыми технологическими компаниями, такими как Plantronics, Infinidat, SteelSeries, Glorious Gaming. Как строится процесс работы с такими клиентами, и чем отличается подход по сравнению с локальными компаниями?

— Работа с международными технологическими компаниями требует точности, высокого уровня подготовки и умения адаптировать глобальные стандарты под локальные реалии. У таких клиентов уже есть стратегия и гайдлайны — наша задача встроиться в них, сохранив региональную релевантность.

К примеру, для Glorious Gaming мы смогли существенно усилить присутствие в информационном поле с помощью взаимодействия с инфлуенсерами и PR-инструментов. Благодаря продуманной стратегии и точной работе с целевой аудиторией, нам удалось значительно повысить узнаваемость бренда на ключевых рынках — в странах Восточной Европы. Мы глубоко погружаемся в продукт и аудиторию, чтобы предложить решения, соответствующие и глобальной повестке, и местному контексту. В отличие от локальных компаний, международные бренды ждут стратегического мышления, самостоятельности и безупречной репутационной работы. Поэтому мы всегда стремимся быть не подрядчиком, а надёжным партнёром.

— Что, по вашему мнению, нужно сделать агентству, чтобы выйти на международный уровень и заинтересовать глобальных заказчиков?

— Чтобы выйти на международный уровень, агентству важно чётко понимать свою экспертизу и уметь говорить о себе на языке, понятном глобальной аудитории. Это касается и позиционирования, и презентации кейсов, и умения адаптироваться к разным культурам.

Большую роль играет активность: участие в международных конкурсах, профильных событиях, работа с профессиональными сообществами. Репутация тоже критична — глобальные клиенты ценят стабильность, рекомендации и прозрачность.

И, конечно, важно мыслить шире: быть готовыми к работе на английском, пробовать новые рынки и не бояться выходить из привычной зоны комфорта.

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