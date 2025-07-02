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Олег Артюков

ЕС будет экономить электроэнергию за счет сушки белья

Экономика

С 1 июля 2025 года в странах Евросоюза начали применяться обновлённые нормы экодизайна и энергетической маркировки для бытовых сушильных машин. Эти меры направлены на значительное снижение энергопотребления и увеличение доли энергоэффективной техники на европейском рынке.

Сушильная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сушильная машина

По оценкам Еврокомиссии, внедрение новых стандартов позволит сэкономить до 15 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии к 2040 году — этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электричеством около пяти миллионов домохозяйств в течение года.

Новые правила обязывают производителей выпускать только те модели сушильных машин, которые соответствуют более строгим требованиям по энергоэффективности, долговечности, ремонтопригодности и вторичной переработке.

Одной из ключевых задач является стимулирование перехода на технологии с тепловыми насосами, которые потребляют до 50-60 процентов меньше электроэнергии по сравнению с традиционными конденсационными сушильными машинами.

Согласно новым нормам, обновляется и система энергетической маркировки: на приборах будут размещаться понятные и унифицированные ярлыки, отражающие класс энергоэффективности по шкале от A (наиболее эффективные) до G (наименее эффективные). Ранее действовавшие метки с "переходом за A" (A+, A++, A+++) будут полностью отменены, чтобы упростить восприятие информации покупателями.

Кроме того, ярлыки будут включать QR-код, ведущий к базе данных EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), где потребители смогут получить детальную техническую информацию о конкретной модели.

По расчётам ЕС, эти меры не только сократят энергопотребление, но и помогут значительно уменьшить углеродный след. Снижение выбросов парниковых газов к 2040 году оценивается в 1,7 миллиона тонн CO₂-эквивалента, что сопоставимо с годовыми выбросами примерно 750 тысяч автомобилей. Также ожидается, что потребители суммарно сэкономят около 2,8 млрд евро на счетах за электроэнергию.

Программа экодизайна в ЕС действует с 2005 года, охватывая широкий спектр бытовых и промышленных приборов. С 1995 года начали применяться и меры по обязательной энергетической маркировке бытовой техники. С тех пор требования регулярно ужесточались, отражая технологический прогресс и политический курс на устойчивое развитие.

В последние годы Евросоюз особенно активно работает в направлении повышения энергоэффективности как части стратегии "Зелёного курса" (European Green Deal), предполагающей достижение климатической нейтральности к 2050 году. Принятые правила также соответствуют цели по снижению зависимости от импорта энергии и укреплению энергетической безопасности региона, особенно в контексте геополитических вызовов последних лет.

Хотя новые меры юридически вступили в силу ещё в ноябре 2023 года, их практическое применение отложено до июля 2025 года. Это сделано для того, чтобы дать производителям и розничным сетям достаточно времени на адаптацию, переоснащение производств, изменение логистических цепочек и корректировку маркетинговых материалов.

Компании также получают возможность провести дополнительные исследования и разработки в области энергоэффективных технологий.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз экология
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