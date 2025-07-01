Евросоюз занял жесткую позицию на переговорах с США по пошлинам

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз ужесточил свою позицию на торговых переговорах с США на фоне приближающегося срока вступления в силу новых американских тарифов, назначенного на 9 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Брюссель требует немедленной отмены всех действующих пошлин и стремится предотвратить дальнейшее обострение торгового конфликта с Вашингтоном, говорится в материале британского издания Financial Times.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович получил мандат от стран-членов ЕС на проведение переговоров в более жёстком ключе. В частности, от него требуется добиваться отмены или существенного снижения существующих и планируемых американских пошлин не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Представители государств-членов Евросоюза подчеркнули необходимость включения в потенциальное соглашение положений о снижении текущей ставки взаимных тарифов, которая составляет десять процентов, а также об ослаблении секторальных тарифов, которые особенно сильно затрагивают отдельные отрасли промышленности — в частности, автомобилестроение, сталелитейную и химическую промышленность.

США придерживаются более сдержанной позиции. Американская сторона настаивает на сохранении части существующих тарифов в качестве рычага давления до достижения окончательных договорённостей. Это усложняет переговорный процесс и вызывает обеспокоенность в Брюсселе.

Источники издания также отмечают, что в ЕС отсутствует полное единодушие по поводу того, насколько жёстким должен быть ответ на действия США. Некоторые страны-члены опасаются, что чрезмерно агрессивный подход со стороны Европы может привести к полному срыву переговоров и еще большему росту торговой напряженности.

Противостояние обострилось на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее он заявлял о планах ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на широкий спектр товаров, импортируемых из стран Евросоюза. Он мотивировал это тем, что ЕС, по его мнению, создавался с целью получения экономических преимуществ в ущерб интересам США.

Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что европейские компании смогут избежать пошлин, если перенесут производство своей продукции на территорию Соединённых Штатов.

Однако 26 мая Трамп сообщил о решении отложить введение новых тарифов до 9 июля, предоставив сторонам дополнительное время для достижения компромисса. Это отсрочка была воспринята в ЕС как возможность для возобновления давления на Вашингтон с целью полной отмены как действующих, так и планируемых ограничений.

Эксперты отмечают, что обострение торгового конфликта между ЕС и США может нанести ущерб мировой экономике, учитывая значительный объём двусторонней торговли.

В 2023 году товарооборот между ЕС и США превысил 900 миллиардов долларов, при этом экспорт из ЕС составил около 500 миллиардов. Основными статьями экспорта являются автомобили, фармацевтика и промышленное оборудование.

Введение новых тарифов может затронуть миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики и усилить глобальные цепочки инфляции.