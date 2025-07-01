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Олег Артюков

США торопят Китай с поставками редкоземов

2:25
Экономика

В Вашингтоне выражают надежду на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках торгового соглашения, подписанного 25 июня.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

По словам министра финансов США Скотта Бессента, в настоящее время поставки редкоземельных магнитов продолжаются, но их объёмы снизились по сравнению с периодом до 4 апреля. И американская сторона рассчитывает, что Китай выполнит взятые на себя обязательства в полном объёме.

Указанное соглашение является частью более широкой внешнеторговой стратегии администрации президента Дональда Трампа, направленной на пересмотр и переоформление торговых отношений с ключевыми партнёрами.

Белый дом подчёркивает, что цель этих соглашений — восстановление сбалансированной и справедливой международной торговой системы, в которой учитываются интересы американского бизнеса и промышленности.

Согласно условиям подписанного документа, Китай обязуется поставлять в США редкоземельные металлы и другие стратегически важные ископаемые полезные ископаемые в полном объёме, включая досрочные поставки — "авансом".

В ответ США согласились выполнить ряд встречных условий, в частности обеспечить упрощённый доступ китайским студентам к американским высшим учебным заведениям.

Редкоземельные металлы (включают 17 химических элементов, таких как неодим, лантан, церий и др.) играют критическую роль в производстве высокотехнологичной продукции, включая электронику, аккумуляторы, оборудование для возобновляемой энергетики и военные технологии.

Китай контролирует около 60-70 процентов мировой добычи и более 80 процентов переработки редкоземельных металлов, что делает его ключевым игроком на глобальном рынке.

Снижение объёмов поставок из Китая может негативно сказаться на производственных цепочках США, особенно в таких секторах, как оборона, аэрокосмическая промышленность и "зелёные" технологии.

Так что выполнение китайской стороной обязательств по поставкам критически важных ресурсов рассматривается в Вашингтоне как необходимое условие для успешной реализации новой торговой политики и обеспечения экономической и технологической безопасности страны.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай импорт торговля
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