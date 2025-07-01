Европа перехватывает у Азии поставки в СПГ

4:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа активно наращивает импорт сжиженного природного газа, стремясь пополнить запасы перед зимним сезоном. Эта стратегия приводит к росту цен на СПГ в азиатском регионе и побуждает азиатские страны к перепродаже уже закупленных объёмов в Европу, где рынок становится более привлекательным по цене.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

В первом полугодии 2025 года глобальные поставки СПГ увеличились на 1,7 процента и достигли 208,62 миллиона тонн. При этом азиатские страны сократили закупки на 6,4 процента, до 133,4 миллиона тонн, а европейские — напротив, увеличили объем импорта на 21,6 процентов, до 66,43 миллиона тонн.

Основной причиной роста спроса в Европе является отставание в темпах заполнения хранилищ. По информации S&P Global Commodity Insights, к концу июня европейские подземные хранилища газа были заполнены только на 56,8 процентов, что существенно ниже уровня прошлого года, когда показатель составлял 75,5 процентов на аналогичную дату.

Согласно данным аналитического агентства Kpler, максимальный объём импорта СПГ в Европу был зафиксирован в марте — 12,8 миллиона тонн. В июне объем снизился до 9,8 миллиона тонн, но все месяцы текущего года демонстрировали рост по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. Так, в июне 2025 года импорт был на 36 процентов выше, чем в июне 2024 года.

Сохранение высокого спроса со стороны Европы поддерживает спотовые цены на СПГ в Азии на высоком уровне. Например, на неделе, завершившейся 27 июня, цена на поставки в Северную Азию составляла 469 долларов за тысячу кубометров. Неделей ранее цена достигала четырехмесячного пика — 501 долларов за тысячу кубов, но затем снизилась на фоне некоторого ослабления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, сообщает издание "Нефть и капитал".

Минимальный уровень цен в 2025 году был зафиксирован в конце апреля — начале мая и составил 394 доллара за тысячу кубометров. Тем не менее, даже этот показатель остается выше минимального уровня 2024 года — 297 долларов за тысячу кубов, отмеченного в марте.

Максимальная цена в текущем году была зафиксирована в феврале — 576 долларов за тысячу кубометров, что также превышает максимальные значения прошлого года и является самым высоким показателем с декабря 2023 года.

Рост цен оказал влияние на поведение потребителей в странах, чувствительных к стоимости энергоносителей. В частности, Китай и Индия сократили объёмы закупок СПГ. Китай, являющийся крупнейшим в мире импортёром сжиженного газа, на протяжении всего 2025 года снижал объёмы поставок по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года.

В июне Китай импортировал 5,12 миллиона тонн, что больше, чем в мае (4,9 млн т), но меньше, чем в июне предыдущего года (5,87 млн т). За первое полугодие объем импорта составил 30,27 миллиона тонн, что на 22 процента меньше по сравнению с 38,79 миллиона тонн за аналогичный период 2024 года.

Индия сократила закупки в меньшей степени. За шесть месяцев 2025 года страна импортировала 12,4 миллиона тонн, что на 8,7 процентов меньше по сравнению с 13,58 миллиона тонн годом ранее.

Эксперты считают, что при спотовой цене выше 430 долларов за тысячу кубометров СПГ становится экономически невыгодным для внутреннего рынка Китая.

Это означает, что при сохранении высокого спроса в Европе и соответствующих ценах в Азии азиатские покупатели могут отказаться от получения спотовых партий и даже перепродавать законтрактованные объемы в Европу, где они могут получить более высокую прибыль.