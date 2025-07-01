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Олег Артюков

Евросоюз предъявил России претензии из-за рыболовства на Балтике

3:05
Экономика

В последние годы обвинения в адрес России в связи с проблемами рыболовства в Балтийском море стали регулярным элементом политических заявлений со стороны государств Евросоюза.

Вид на Балтийское море с Променада в Светлогорске
Фото: commons.wikimedia.org by Fess-dew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на Балтийское море с Променада в Светлогорске

Представители Литвы, Латвии и Эстонии, а также Швеции, периодически выдвигают претензии в адрес российских рыбаков, обвиняя их в нарушении международных правил рыболовства, в том числе в ведении промысла в период сезонных запретов.

Такие обвинения, как правило, сопровождаются призывами к Евросоюзу принять ограничительные меры против России.

В частности, министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас заявил, что ситуация с рыбными запасами в Балтийском море приобрела для его страны экзистенциальный характер.

Он обвинил Россию в безответственном рыболовстве, которое, по его словам, подрывает коллективные усилия стран ЕС, направленные на восстановление популяций рыбы.

Аналогичные заявления звучали и в 2024 году, когда страны региона направили совместные обращения в Совет и Комиссию ЕС с просьбой о вмешательстве.

Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения в нарушении правил промысла. Подобные высказывания служат исключительно интересам внутренних игроков рыбного рынка в странах Прибалтики, заявил РИА "Новости" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Целью таких заявлений, отметил он, является защита коммерческих интересов местных рыбаков, стремящихся вытеснить российских производителей с рынка Евросоюза и снизить конкуренцию со стороны России.

Герман Зверев подчеркнул, что российская система регулирования рыболовства соответствует принципам устойчивого развития. Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел строго пресекается, а контроль за добычей водных биоресурсов осуществляется с помощью Отраслевой системы мониторинга.

Эта цифровая система фиксирует данные о каждом выходе судов в море и объёмах улова в режиме реального времени.

Кроме того, в России действует ряд сезонных ограничений и квот, регламентированных федеральными и международными нормативами.

В условиях растущего давления со стороны ЕС, российские производители переориентируют экспортные потоки в сторону более лояльных рынков.

По оценке ВАРПЭ, доля стран Евросоюза в общем объёме российского экспорта рыбы, которая в 2023 году составляла 14,9 процентов, к 2030 году снизится до 6,5 процентов.

В то же время, ожидается резкий рост поставок в страны БРИКС и государства Глобального Юга, где спрос на российскую рыбу сохраняется на высоком уровне, а политическое сотрудничество развивается более стабильно.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз балтийское море
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