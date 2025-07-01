В последние годы обвинения в адрес России в связи с проблемами рыболовства в Балтийском море стали регулярным элементом политических заявлений со стороны государств Евросоюза.
Представители Литвы, Латвии и Эстонии, а также Швеции, периодически выдвигают претензии в адрес российских рыбаков, обвиняя их в нарушении международных правил рыболовства, в том числе в ведении промысла в период сезонных запретов.
Такие обвинения, как правило, сопровождаются призывами к Евросоюзу принять ограничительные меры против России.
В частности, министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас заявил, что ситуация с рыбными запасами в Балтийском море приобрела для его страны экзистенциальный характер.
Он обвинил Россию в безответственном рыболовстве, которое, по его словам, подрывает коллективные усилия стран ЕС, направленные на восстановление популяций рыбы.
Аналогичные заявления звучали и в 2024 году, когда страны региона направили совместные обращения в Совет и Комиссию ЕС с просьбой о вмешательстве.
Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения в нарушении правил промысла. Подобные высказывания служат исключительно интересам внутренних игроков рыбного рынка в странах Прибалтики, заявил РИА "Новости" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Целью таких заявлений, отметил он, является защита коммерческих интересов местных рыбаков, стремящихся вытеснить российских производителей с рынка Евросоюза и снизить конкуренцию со стороны России.
Герман Зверев подчеркнул, что российская система регулирования рыболовства соответствует принципам устойчивого развития. Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел строго пресекается, а контроль за добычей водных биоресурсов осуществляется с помощью Отраслевой системы мониторинга.
Эта цифровая система фиксирует данные о каждом выходе судов в море и объёмах улова в режиме реального времени.
Кроме того, в России действует ряд сезонных ограничений и квот, регламентированных федеральными и международными нормативами.
В условиях растущего давления со стороны ЕС, российские производители переориентируют экспортные потоки в сторону более лояльных рынков.
По оценке ВАРПЭ, доля стран Евросоюза в общем объёме российского экспорта рыбы, которая в 2023 году составляла 14,9 процентов, к 2030 году снизится до 6,5 процентов.
В то же время, ожидается резкий рост поставок в страны БРИКС и государства Глобального Юга, где спрос на российскую рыбу сохраняется на высоком уровне, а политическое сотрудничество развивается более стабильно.
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