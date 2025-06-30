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Олег Артюков

В Вашингтоне ждут ажиотажа вокруг сделок по торговым соглашениям

2:52
Экономика

В США ожидают ажиотажа вокруг заключения торговых соглашений в преддверии установленного президентом Дональдом Трампом крайнего срока — 9 июля.

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Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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По прогнозам министерства финансов США, именно в последнюю неделю перед этой датой возможно резкое усиление переговорных процессов с участием ключевых торговых партнёров.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg TV, отметив, что страны-партнёры, под давлением приближающегося дедлайна, могут ускорить свои шаги для достижения договорённостей.

По словам Бессента, ряд государств ведут переговоры с США в добросовестной и конструктивной манере. Тем не менее, министр подчеркнул, что при отсутствии прогресса в переговорах, американская администрация может вновь вернуться к жёсткой политике тарифного давления.

Речь идёт о введении таможенных пошлин, которые были анонсированы ещё в апреле.

Второго апреля 2025 года президент Трамп объявил о введении новых торговых пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В этот список не вошла Россия. С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в размере десяти процентов, а с 9 апреля вступили в силу индивидуальные пошлины, предназначенные для конкретных стран.

Помимо этого, с 3 апреля были введены 25-процентные тарифы на все импортируемые в США автомобили, что стало одним из наиболее жёстких шагов в торговой политике США за последние годы.

Девятого апреля Трамп объявил о временной приостановке усиления пошлин в отношении стран, выразивших готовность к конструктивному диалогу с американской стороной. Для этих стран были сохранены тарифы на уровне десять процентов на период в 90 дней, в течение которых стороны должны были продемонстрировать прогресс в заключении новых соглашений.

Этот шаг стал частью более широкой торговой стратегии администрации Трампа, направленной на пересмотр и переоформление существующих торговых соглашений, которые, по мнению Белого дома, были невыгодны для США.

В центре внимания американской политики оказались как крупные экономики, такие как Евросоюз, Япония и Южная Корея, так и развивающиеся страны, от которых Вашингтон требует большей открытости и соблюдения стандартов честной конкуренции.

По оценкам аналитиков, ультиматум, установленный на 9 июля, может стимулировать подписание новых торговых соглашений или, напротив, привести к росту напряжённости и ответным мерам со стороны партнёров США, если компромиссы не будут достигнуты.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля
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