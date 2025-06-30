Сербия отложила подписание газового контракта с Россией

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласование нового газового контракта между Москвой и Белградом завершено, однако подписание соглашения откладывается как минимум до 20 сентября, сообщили в государственной энергетической компании "Сербиягаз".

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Причинами задержки являются несколько стратегически значимых и пока неясных факторов, влияющих на принятие окончательного решения, уточнили в компании.

В частности, сербская сторона сталкивается с неопределённостью в отношении объёмов поставок газа из Азербайджана. Белград не располагает точной информацией о том, какие мощности экспорта может предоставить Баку, что затрудняет формирование сбалансированной энергетической стратегии.

Одновременно с этим сохраняется риск ужесточения санкционной политики Евросоюза в отношении стран, продолжающих импортировать российский газ. Подобные шаги со стороны ЕС могут серьёзно повлиять на устойчивость будущего контракта.

Несмотря на геополитическую нестабильность, "Сербиягаз" ранее подчёркивал, что именно российское голубое топливо является основой энергетической стабильности в странах Юго-Восточной Европы, включая саму Сербию, отмечает издание "Нефть и капитал".

Российский газ составляет значительную долю в энергетическом балансе региона, где инфраструктура во многом заточена под поставки из РФ — через газопровод "Турецкий поток" и ответвление Balkan Stream, проходящее по территории Болгарии и Сербии.

Сербия, не являясь членом Евросоюза, стремится лавировать между интересами Брюсселя и Москвы, обеспечивая собственную энергетическую безопасность.

Белград заинтересован в долгосрочном соглашении о поставках российского газа сроком на десять лет. Однако правительство настаивает на включении в договор положения о форс-мажоре, которое предусматривало бы автоматическую правовую защиту от последствий возможного расширения санкций со стороны ЕС против импортёров российских энергоресурсов.

По оценкам экспертов, Сербия получает порядка двух миллиардов кубометров газа в год из России, что покрывает большую часть её потребностей.

При этом альтернативные маршруты и источники, такие как терминал СПГ в Хорватии или азербайджанский газ по Южному газовому коридору, требуют значительных вложений в инфраструктуру и не могут в краткосрочной перспективе заменить российские поставки.

Таким образом, задержка подписания контракта обусловлена не только техническими или бюрократическими моментами, но и широкой геополитической картиной, в которой Сербия пытается сохранить энергетическую устойчивость, не обостряя при этом отношения с ЕС.