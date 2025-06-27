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Любовь Степушова

Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"

Экономика » Сырье » Газ

Россия, локализовав производство газовозов-ледоколов, готова начать отгрузку покупателям сжиженного газа с завода "Арктик СПГ-2".

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Новатэк возобновляет экспорт с завода Арктик СПГ-2

Россия предпринимает шаги по возобновлению экспорта с законсервированного СПГ-завода "Арктик СПГ-2", сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что впервые за восемь месяцев к объекту приближается газовоз Iris (ранее известный как North Sky), "несмотря на погодные и навигационные ограничения, а также американские санкции".

Проект "Новатэка" должен был стать важной частью стратегии РФ по утроению экспорта сжиженного газа к 2030 году. Однако планы казались нереализуемыми после того, как в прошлом году провалились попытки отправить с завода восемь партий СПГ, так как из-за санкций не нашлись покупатели. Отраслевые источники сегодня отмечают, что "Новатэк" их нашёл и даже ввёл две новые линии газовых установок. Вероятно, после войны между Ираном и Израилем, многим из покупателей стало ясно, что надо искать альтернативные ближневосточным источники СПГ.

Предполагается, что с "Арктик СПГ-2" сжиженный газ будет доставляться по Северному морскому пути судами-газовозами ледового класса Arc7 (ледоколами) на плавучий перевалочный комплекс СПГ на Камчатке объемом 360 тыс. куб. и производительностью 21,1 млн тонн в год. Далее газ должен перегружаться на обычные танкеры-газовозы и отправляться потребителям. Камчатские власти заявляют, что к концу 2026 года строительство нового комплекса должно быть полностью закончено.

Завод в России локализовал производство газовозов-ледоколов

Но оставалась проблема в газовозах-ледоколах. Они в количестве 15 штук были заказаны в Южной Корее, но не были поставлены. А у отечественного завода "Звезда" возникли проблемы с локализацией мембранного оборудования, которое удерживает сжиженный газ внутри судна. Как сообщила танкерная группа "Совкомфлот", уникальные российские криогенные мембраны прошли полный цикл испытаний и рекомендованы к производству. До конца 2025 года должен быть введён в строй первый построенный в России газовоз-ледокол "Алексей Косыгин" (проходит испытания). Всего планируется построить около 10 судов, и это огромный прорыв в преодолении "непреодолимых" санкций.

Ликвидирован важный рычаг давления на Россию

Iris не является ледоколом и сигнализирует, что его следующим пунктом назначения станет порт Сабетта, где расположен завод "Ямал СПГ", который не находится под санкциями, пишет Bloomberg. Но сегодня каждое движение газовоза у "Арктик СПГ-2" — это тест всей санкционной системы, поэтому западные источники так заинтересованно их отслеживают.

В 2024 году импорт российского СПГ в ЕС вырос на 18%, среди лидеров закупок — Италия, Чехия и Франция. В I квартале 2025 года ЕС закупил сжиженный природный газ у РФ на 2,7 млрд евро, следует из данных Евростата, а суммарные закупки ЕС российского газа с начала года выросли на 28% — до 4,5 млрд евро.

Но, скорее всего, "Арктик СПГ-2" будет работать на Азию. В частности, Китай, Япония и Южная Корея являются крупными покупателями российского СПГ.

"Арктик СПГ 2" находится на Гыданском полуострове, в Ямало-Ненецком автономном округе, на восточном берегу Обской губы, примерно в 70 км от проекта "Ямал СПГ". Ресурсной базой проекта является месторождение "Утреннее".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы санкции новатэк арктика
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