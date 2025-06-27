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Олег Артюков

Бразилия хочет купить российские плавучие АЭС

3:04
Экономика

Правительство Бразилии рассматривает возможность приобретения у российской государственной корпорации "Росатом" плавучих атомных электростанций с целью их последующего использования в бассейне реки Амазонки.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Как сообщает издание Folha de S. Paulo, инициатива обсуждается в контексте решения проблемы энергодефицита в удалённых и труднодоступных районах северо-западной части страны, где особенно остро ощущается нехватка устойчивых и экологически чистых источников энергии.

Власти Бразилии рассматривают малые модульные реакторы, включая их плавучие версии, как потенциальное решение, способное обеспечить стабильное энергоснабжение отдалённых населённых пунктов.

Эти технологии позволяют развернуть энергосистему без необходимости строительства масштабной инфраструктуры, которая в условиях джунглей Амазонии крайне трудоёмка и дорога.

Плавучие атомные электростанции — это мобильные энергетические установки, размещённые на водоёмах, способные генерировать электроэнергию для прибрежных и труднодоступных территорий.

Они разработаны для эксплуатации в удалённых регионах с ограниченным доступом к традиционным энергоресурсам и могут быть использованы для снабжения электроэнергией как жилых зон, так и промышленных объектов.

Один из наиболее известных примеров такого объекта — российская ПАТЭС "Академик Ломоносов", уже введённая в эксплуатацию в Арктике, в районе города Певек на Чукотке.

Северо-западный регион Бразилии, включая штат Амазонас, в настоящее время сильно зависит от дизельных генераторов, что ведёт к высоким затратам на топливо и существенным выбросам парниковых газов.

Более того, доставка топлива в регион осуществляется по воздуху или по рекам, что делает процесс снабжения не только дорогим, но и нестабильным. В условиях глобального потепления и обязательств по снижению выбросов углерода правительство стремится заменить углеродоёмкие источники энергии на более экологически чистые альтернативы.

Сотрудничество между Россией и Бразилией в энергетической сфере укрепляется на фоне общей заинтересованности в диверсификации энергетического баланса.

Москва предлагает Бразилиа конкурентоспособные технологии в области мирного атома, включая поддержку в проектировании, строительстве и эксплуатации малых АЭС. Помимо энергетических выгод, партнёрство в этой области может стать частью более широкого технологического обмена между странами БРИКС, что соответствует стратегическим интересам обеих сторон.

На фоне увеличения спроса на электроэнергию в развивающихся странах и одновременно стремления к устойчивому развитию, Бразилия делает шаги к модернизации своей энергетической инфраструктуры, рассматривая атомную энергетику как важную часть будущего энергомикса.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы росатом бразилия
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