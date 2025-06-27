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Олег Артюков

Еврокомиссия будет любой ценой проталкивать инициативу об отказе от российского газа

2:34
Экономика

Словацкое правительство, осознавая высокую вероятность принятия Европейской комиссией инициативы по запрету импорта российского газа, активно готовится к смягчению возможных негативных последствий для экономики страны.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инициатива ЕК в рамках программы REPowerEU, направленная на полное прекращение импорта российских энергоносителей, будет утверждена, несмотря на позицию отдельных государств-членов ЕС.

В отличие от санкционных мер, которые требуют единогласного одобрения всеми странами ЕС, в данном случае решение может быть принято путем квалифицированного большинства. Это означает, что даже при голосовании против со стороны Словакии, инициатива может быть реализована.

В случае реализации запрета, Словакия будет вынуждена переориентировать маршруты поставок газа с востока (из России) на альтернативные направления — с севера, запада или юга Европы. Такая логистика повлечет за собой значительное увеличение расходов, особенно на оплату тарифов за транзит газа.

По предварительным оценкам словацкого правительства, рост стоимости газа для конечных потребителей может составить от 30 до 50 процентов.

Особое беспокойство Братиславы вызывает тот факт, что у страны заключены долгосрочные контракты с российским "Газпромом" на поставку метана до 2034 года.

В случае одностороннего разрыва этих соглашений, компания может подать иск в международные арбитражные инстанции с требованием компенсации. Потенциальный ущерб для Словакии в этом случае оценивается в пределах 16-20 миллиардов евро.

Словацкое правительство уже ведет переговоры с Еврокомиссией по поводу возможных механизмов компенсации, а также мер по снижению тарифов на транзит и закупочную цену газа. Однако по утверждению Фицо, конкретных ответов или предложений по урегулированию ситуации с существующими контрактами со стороны ЕК пока не поступало.

В дополнение к этому, Словакия планирует на предстоящем заседании Совета ЕС инициировать перенос голосования по новому пакету санкций против России.

В случае отказа в переносе, страна намерена применить право вето. Правительство подчеркивает, что его приоритетом остается обеспечение энергетической стабильности и доступности ресурсов для населения и промышленности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы импорт словакия энергетика еврокомиссия
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