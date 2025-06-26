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Олег Артюков

Россия на втором месте по поставкам СПГ в Европу

3:15
Экономика

В первом квартале 2025 года Россия заняла второе место среди поставщиков сжиженного природного газа в Европейский союз, уступив только США.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

По данным европейского статистического агентства Евростат, на долю российского СПГ пришлось 17 процентов от общего объёма импорта этого топлива в ЕС. Лидером по поставкам СПГ стали США, обеспечившие 50,7 процентов от общего объёма, тогда как третье место занял Катар с долей 10,8 процентов.

Что касается импорта природного газа, поставляемого по трубопроводам, структура поставок выглядит иначе: на первом месте находится Норвегия, обеспечивающая 52,6 процента от общего объёма поставок. Алжир занимает второе место с долей 19,4 процентов, а Россия — третье место, на неё приходится 11,1 процента всех трубопроводных поставок газа в ЕС.

На фоне продолжающейся геополитической напряжённости, Еврокомиссия в этом месяце представила проект плана, предполагающего поэтапный отказ от закупок российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного — к 2027 году. Этот документ пока не получил официального одобрения со стороны стран-членов ЕС, поскольку среди них нет единого согласия относительно последствий и целесообразности такой меры.

Согласно заявлению Еврокомиссии, цель запрета — ограничить поступление доходов в российский бюджет за счёт экспорта энергоносителей.

Однако эксперты в области энергетики указывают, что Россия, обладая гибкой инфраструктурой и давно развиваемыми маршрутами в сторону Азии, способна перенаправить значительную часть экспорта СПГ на альтернативные рынки, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

Также наблюдается растущее влияние США на энергетическую политику ЕС. По мнению аналитиков, Евросоюз может использовать обязательства по закупкам американского СПГ как инструмент торговых переговоров с Вашингтоном. В частности, такие договорённости могут стать частью стратегии по смягчению или отмене американских торговых пошлин на европейские товары.

Это усиливает предположения о том, что энергетическая трансформация Европы в сторону большего импорта СПГ из США обусловлена не только стремлением к энергетической независимости от России, но и экономическими интересами в рамках так называемого трансатлантического сотрудничества.

По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году Россия занимала четвёртое место в мире по объёму экспорта СПГ, уступая США, Катару и Австралии. При этом, по прогнозам, к 2030 году Москва планирует увеличить производственные мощности СПГ более чем в два раза, главным образом за счёт новых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг импорт
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