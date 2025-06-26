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Олег Артюков

На Западе по-прежнему не решаются на присвоение российских активов

Экономика

В 2022 году западные страны заморозили российские государственные активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Из них примерно пять-шесть миллиардов долларов находятся на территории США.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Однако основная часть, около 210 миллиардов долларов, хранится на международной расчетной платформе Euroclear, расположенной в Бельгии. Остальные средства распределены между различными европейскими странами.

Вопрос о возможности присвоения этих активов, а не только использования получаемых от них доходов, стал предметом обсуждений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин, сообщил, что этот вопрос обсуждался с партнёрами по Группе семи и на саммите НАТО.

По его словам, среди союзников нет единой позиции относительно правомерности и целесообразности полной конфискации российских замороженных активов.

Разногласия касаются как юридических, так и политических аспектов этого шага. Противники присвоения активов полагают, что последствия могут быть непредсказуемыми и негативно отразятся на Евросоюзе.

В 2024 году Евросоюз согласился направить доходы от этих активов на военную и финансовую помощь Украине, при этом сами средства остаются формально замороженными, не переходя в собственность третьих стран.

Предложение о прямой конфискации сталкивается с юридическими и дипломатическими препятствиями, поскольку такой шаг может быть расценён как нарушение международного права и создать прецедент, угрожающий финансовой стабильности и репутации западных юрисдикций.

Кроме того, в некоторых странах опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать ответные действия со стороны Москвы, включая захват зарубежной собственности на своей территории.

Также высказываются опасения, что подобный шаг подорвет доверие других стран к западной финансовой системе, особенно среди государств с нейтральной или пророссийской позицией.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, чтот Евросоюз не имеет юридической базы для изъятия замороженных российских активов.

"Согласно международному праву, мы не можем изъять замороженные активы, у нас нет юридической базы для этого", — сказал он.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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