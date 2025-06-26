Заявления Трампа спровоцировали падение доллара

4:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индекс доллара (DXY) снизился на 0,73 процента и достиг отметки 96,997 пункта. Последний раз такой уровень наблюдался 1 марта 2022 года. К 13.00 снижение несколько замедлилось, и индекс находился на уровне 97,145 пункта, потеряв 0,58 процента.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

На валютном рынке курс евро по отношению к доллару (EUR/USD) вырос на 0,74 процента и достиг значения 1,1745 доллара за евро — это стало максимальным уровнем с 24 сентября 2021 года. К 13:00 рост замедлился, и котировки составили 1,1726 доллара, что на 0,57 процента выше предыдущих значений.

Индекс доллара США (DXY, USDX) представляет собой показатель стоимости доллара относительно корзины из шести основных мировых валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Падение доллара произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о наличии нескольких кандидатов на пост главы Федеральной резервной системы, который сейчас занимает Джером Пауэлл.

Трамп также выразил негативное отношение к действующему председателю ФРС и сообщил о намерении выбрать нового кандидата из трёх-четырёх человек, указывая на возможные изменения в руководстве.

Слова президента вызвали опасения по поводу возможного преждевременного снижения ключевой ставки ФРС. По информации Bloomberg, подобное развитие событий может стать следствием досрочного объявления нового главы Федрезерва, что, как ожидается, может произойти к сентябрю-октябрю.

Среди возможных преемников Пауэлла назывались член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш и директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, сообщает РБК. Один из источников отметил, что отставка Пауэлла может произойти уже летом под давлением со стороны президента, несмотря на то, что срок его полномочий истекает лишь в мае 2026 года.

По мнению главы валютного подразделения InTouch Capital Markets в Азиатском регионе Кирана Уильямса, досрочное назначение нового руководителя может быть воспринято рынками негативно, особенно если оно будет иметь политическую подоплёку.

Уильямс полагает, что это может подорвать независимость ФРС и снизить уровень доверия к ней, повлияв на ожидания по процентным ставкам и стоимость доллара.

Портфельный управляющий Wilson Asset Management в Сиднее Мэтью Хаупт считает, что внимание участников рынка уже переключается на будущего главу ФРС, что ослабляет влияние Пауэлла и сигнализирует о возможности более мягкой денежно-кредитной политики.

Дополнительные риски для доллара и государственных облигаций США создают новости о возможной смене руководства ФРС на фоне торговых разногласий США и увеличивающегося дефицита бюджета.

Ранее Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявил, что регулятор не намерен спешить с изменением параметров денежно-кредитной политики.

Он подчеркнул, что в случае устойчивого экономического роста и отсутствия значительного снижения инфляции ФРС готова придерживаться жёсткой политики в течение более длительного времени. Однако если на рынке труда возникнут проблемы или инфляция начнёт снижаться быстрее ожидаемого, ФРС готова смягчить свои действия.