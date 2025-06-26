Большинство стран ЕС хотят побыстрее договориться с США насчёт пошлин

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство стран Евросоюза высказываются в поддержку быстрого заключения торгового соглашения с США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и дипломатов ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Это стремление связано с усилением давления со стороны Вашингтона, в частности — с угрозой введения американских импортных пошлин, которые могут затронуть ключевые отрасли европейской экономики.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен недавно провела телефонные консультации с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых подтвердила, что Евросоюз стремится к достижению торгового соглашения до 9 июля. Эта дата рассматривается как критически важный дедлайн в контексте возможных экономических последствий от протекционистских мер США.

На заседании Совета ЕС, намеченном на четверг, страны-члены должны официально обозначить свою позицию Европейской комиссии. По имеющимся данным, подавляющее большинство государств готовы поддержать идею ускоренного заключения сделки, предпочитая компромиссный сценарий эскалации торгового конфликта.

В то же время внутри блока существует группа стран, выступающих за сохранение базовой ставки пошлин на уровне десять процентов как меры защиты собственных компаний от потенциально невыгодной конкуренции со стороны американских производителей.

Контекст переговоров обострился после подписания Дональдом Трампом указа о введении так называемых взаимных импортных пошлин 2 апреля. Ставка была установлена на уровне десять процентов для всех стран, но с 9 апреля начала применяться повышенная шкала пошлин для 57 государств, определённая в зависимости от уровня торгового дефицита США с каждой конкретной страной.

Эти меры преследовали цель уравновесить двустороннюю торговлю и устранить хронический дефицит в американском внешнеторговом балансе.

Однако уже спустя неделю — 9 апреля — президент США сообщил, что более 75 стран не приняли ответных ограничительных мер и выразили готовность к переговорам.

В результате администрация Трампа временно приостановила повышенные пошлины для большинства стран, за исключением Китая, сохранив базовую ставку на уровне десять процентов сроком на 90 дней.

Параллельно Европейская комиссия заявила о возможности введения ответных пошлин на американские товары в случае провала переговоров. В мае представители ЕК сообщили, что обсуждается пакет мер, включающий ограничения на импорт из США на сумму около 95 миллиардов евро.

Эти действия рассматриваются как потенциальный рычаг давления в условиях ухудшающихся торговых отношений между двумя крупнейшими экономическими блоками мира.