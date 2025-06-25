ЕС требует от Китая увеличить поставки редкоземов и магнитов

Евросоюз усиливает давление на Китай, добиваясь увеличения поставок магнитов и редкоземельных элементов ещё до начала запланированных торговых переговоров между Пекином и Брюсселем, которые состоятся на следующей неделе.
ЕС стремится достичь прогресса в этом вопросе до переговоров с Китаем, намеченных на следующий месяц.
Дефицит редкоземельных магнитов вызывает серьёзную обеспокоенность среди европейских компаний, особенно в стратегически важных отраслях, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, военно-промышленный комплекс, а также возобновляемая энергетика.
На сегодняшний день Китай контролирует около 90 процентов мирового производства и экспорта редкоземельных магнитов, что делает его практически монополистом на этом рынке.
На фоне растущих опасений по поводу поставок посол ЕС в Китае Хорхе Толедо провёл встречу с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. Европейская сторона выразила обеспокоенность негативными последствиями текущего дефицита для экономики ЕС и призвала Китай учесть риски, с которыми сталкиваются европейские компании.
В преддверии предстоящих переговоров Ван И направится в Брюссель, где состоится встреча с верховным представителем ЕС по внешней политике Кайей Каллас. Вопросы торгового дисбаланса, энергетической безопасности и доступа к стратегическим ресурсам, таким как редкоземельные элементы, будут в числе ключевых тем обсуждения.
Редкоземельные магниты представляют собой особый вид постоянных магнитов на основе сплавов, содержащих элементы, такие как неодим, празеодим и диспрозий. Они критически важны для производства электродвигателей в электротранспорте, генераторов ветряных турбин, а также навигационных и оборонных систем.
Из-за высокой концентрации производства в Китае европейские страны стремятся диверсифицировать источники импорта и развивать собственные цепочки поставок, однако наращивание альтернативных мощностей требует времени и значительных инвестиций.
Евросоюз рассматривает текущий дефицит не только как экономическую, но и как стратегическую угрозу, что придаёт дополнительную остроту предстоящим переговорам с Китаем.
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