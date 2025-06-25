Логистика будущего: эксперт Жубаныш Мустафин рассказал об изменениях в отрасли

7:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Развитие логистической отрасли сегодня невозможно представить без цифровых решений. О том, как изменяется логистика и как технология становится неотъемлемой частью доставки, Pravda.Ru рассказал Жубаныш Мустафин, основатель Green Light, обладатель статуса "Логист Года" от PRIME One Awards и лауреат Gold Bar Awards.

Фото: Фото из личного архива Жубаныша Мустафина Жубаныш Мустафин, основатель Green Light

Рост отрасли

По оценке Global Market Insights, в 2023 году глобальный рынок логистики составил $27,6 млрд. К 2032 году прогнозируется ежегодный рост в 13% и выше. Эти данные, по мнению Жубаныша Мустафина, подтверждают главное — бизнес, который не успевает адаптироваться к подобным скоростям, теряет позиции.

"Сегодня выигрывает не тот, кто больше, а тот, кто быстрее и технологичнее. Наш фокус настроен на автоматизацию и точность логистических цепочек", — подчеркивает он.

Наша компания одна из первых логистических компаний, сделавших ставку на облачные платформы и внутренние системы прогнозирования маршрутов. Облачные платформы позволяют компании хранить и обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, от заказов и трафика до погоды и поведения клиентов. Это приводит к более быстрой реакции на изменения. Если где-то неожиданно возник затор или резко вырастает спрос, система моментально это учитывает и перестраивает маршруты. Также это исключает человеческий фактор и делает логистику более предсказуемой.

Системы прогнозирования маршрутов позволяют заранее планировать, где и когда будет наибольшая нагрузка, и заблаговременно распределять ресурсы (курьеров, транспорт, склады). Это сокращает задержки и повышает уровень сервиса. Для клиентов это означает более точные сроки доставки и меньше сбоев. Для бизнеса — рост эффективности и конкурентного преимущества.

Логистика 4.0 — это уже реальность

Рынок доставки входит в фазу, которую аналитики называют "логистикой 4.0". Это целостная цифровая экосистема, в которой работают как машины, так и люди. По словам Мустафина, на первый план выходит прозрачность цепочек поставок и скорость принятия решений. На данный момент разработчики компании активно трудятся над внедрением передовых ИИ-решений в логистику.

"Искусственный интеллект уже активно помогает разным компаниям предсказывать поведение трафика, потребности клиентов и оптимизировать маршруты за секунды. Но без людей эта система не работает! Мы же строим модель, где технология дополняет профессионализм персонала, а не заменяет его", — отмечает предприниматель.

От программиста до лидера в логистике

Сегодня рынок требует от логиста гораздо большего, чем просто умения координировать доставку. Современный логист — это мультидисциплинарный специалист, который сочетает технические знания, цифровую грамотность и управленческие компетенции. Он должен уметь работать с данными, понимать алгоритмы автоматизации, внедрять ИТ-решения, и при этом эффективно управлять командами, развивать партнерства и быстро адаптироваться к изменениям на рынке.

Жубаныш Мустафин — пример именно такого нового типа лидера в логистике. Он не типичный предприниматель. Жубаныш окончил университет по специальности программист. Это помогло ему приобрести мощнейшие хард-навыки. Среди них глубокие знания в области программирования и системного анализа, умение разрабатывать и внедрять программные решения для автоматизации процессов, решать сложные технические задачи. Кроме того, он развил важные софт-умения — стратегическое мышление, лидерство, способность к командной работе и эффективному взаимодействие с различными подразделениями. Эти знания стали основой его успешной будущей карьеры в логистике.

Именно техническое образование, по его словам, дало ему базу для понимания того, как должна выглядеть цифровая логистика. Он самостоятельно проектировал системы, которые позже стали частью платформы Green Light.

Сейчас он обучается в магистратуре MBA, дополняя технологическую экспертизу управленческими навыками. Внутри компании он внедрил систему развития сотрудников, включающую онлайн-курсы, наставничество и практические занятия по командной работе.

От локальных маршрутов до транснациональной сети

Green Light начала с грузоперевозок между городами. Уже через два года компания вышла на межгосударственный уровень — в Россию и Казахстан. Сегодня, по словам Мустафина, Green Light обслуживает более 3 миллионов заказов в год.

Компания предлагает комплексный пакет услуг: от быстрой курьерской доставки до корпоративного логистического сопровождения. Ключевое отличие — собственные склады, автопарк, штат курьеров и эксклюзивная ИТ-система.

Согласно внутренней аналитике компании, Green Light добилась нулевого уровня жалоб за последний год и 100% выполнения сроков доставки.

Жубаныш Мустафин сумел разработать несколько инновационный стратегий, которые сделали его главным игроком в логистической отрасли. Под руководством выдающегося директора компания стала одним из крупнейших игроков на рынке доставки. Например, компания запустила эксклюзивный сервис быстрой доставки товаров, документов и интернет-посылок. Это позволило компании конкурировать с другими сервисами быстрой доставки и расширить свое присутствие на рынке. Также она ввела широкий спектр услуг: экспресс-доставка, межгородская, из интернет-магазинов, от двери до двери, корпоративное обслуживание, почтовые и логистические услуги. Благодаря такому разнообразию сервисов компания может выполнять требования как частных клиентов, так и бизнесов.

Признание и вклад в отрасль

Кроме практической работы, Жубаныш участвует в конференциях, входит в состав жюри международных студенческих кейс-чемпионатов (Международный Межвузовый Team Battle-24 от Caspian University).

Предприниматель продолжает делиться опытом, публикует статьи в научных журналах "АКАДЕМИК" и "Актуальные исследования". Этот вклад в индустрию логистики делает Жубаныша Мустафина исключительной фигурой в мире бизнеса.

"Мне важно не только развивать бизнес, но и делиться своими знаниями. Уже много лет я воспитываю новое поколение сотрудников и наблюдаю, как знания помогают им профессионально расти. Вот тогда это по-настоящему ценно", — говорит талантливый предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.