Тимур Турлов: как построить миллиардный бизнес и сохранить личный баланс

6:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель и глава Freedom Hodling Corp. Тимур Турлов к своим 37 годам полностью состоялся как бизнесмен. Американский журнал Forbes оценивает его состояние в $7 млрд, что делает его одним из богатейших граждан Казахстана.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек делает расчёты на калькуляторе

В то же время предприниматель занимается развитием большого спорта в стране, являясь руководителем Казахстанской федерации шахмат и председателем попечительского совета молодежной футбольной лиги QJ League. В прошлом году он также стал председателем Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии и занимается вопросами экологии, устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности.

При этом бизнесмен активен в социальных сетях, в которых чуть ли не каждый день публикует посты о работе и личной жизни. К слову, Тимур Турлов — отец шестерых детей, на воспитание которых он также старается выделить свободное время, в основном в выходные дни. Часто семья сопровождает его в многочисленных бизнес-поездках по всему миру.

Несмотря на крайне насыщенный график, Тимур Турлов сохраняет баланс между работой и личной жизнью, оставаясь при этом спокойным и настроенным на позитив. Его подход к тайм-менеджменту прост: занимайся тем, что тебе интересно, а остальное делегируй тем, кто справится лучше.

Дело жизни

Тимур Турлов начал интересоваться миром финансов еще в школьном возрасте, получив в подарок книгу по инвестициям от брокерской компании, в которую он отправил письмо с просьбой помочь разобраться в комиссиях на фондовом рынке. Во время учебы в университете Тимур получил опыт работы трейдером и менеджером, отвечавшим за построение доступа к американскому рынку акций.

Молодой предприниматель основал брокера Freedom в кризисном 2008 году, и с тех пор занимается его развитием. Впрочем, за 17 лет компания превратилась из небольшого биржевого посредника в многопрофильный холдинг с капитализацией почти $9 млрд. Его ядром является экосистема финансовых- и lifestyle-сервисов, которой пользуется более 11 млн человек. Среди ее ключевых звеньев — брокеры Freedom Finance Global и АО "Фридом Финанс", Freedom Bank, страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life, доставка продуктов Arbuz. kz, сервис по бронированию туров и авиабилетом Freedom Travel, покупка билетов на мероприятия Ticketon и другие.

Для доступа к продуктам экосистемы было разработано "суперприложение", ставшее единой точкой входя для клиентов холдинга. За год оно было установлено более 2,3 млн раз.

Freedom Holding Corp. стал публичной компанией осенью 2019 года, и с тех пор его акции выросли в цене почти в 10 раз, существенно опередив по доходности конкурентов. Этим летом бумаги будут добавлены в американский индекс Russell 3000, что приведет к росту интереса к ним со стороны крупных институциональных инвесторов.

Несмотря на статус миллиардера, сам Тимур Турлов считает, что таковым не является и никогда не стремился им быть. Его состояние — это рыночная оценка стоимости принадлежащих ему акций Freedom Holding Corp., которая может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Сам Турлов видит в этих миллиардах уровень ресурсов, которыми можно оперировать для того, чтобы сделать что-то важное. "Мы работаем не для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы работаем для того, чтобы создавать какую-то ценность и менять мир вокруг себя", — считает Тимур Турлов. Причем неважно, к чему это прикладывать: к строительству нового лидера на рынке телекоммуникационных услуг или учебного кампуса для местного университета. К слову, сегодня холдинг является одним из крупнейших инвесторов в IT-инфраструктуру республики и входит в число крупнейших меценатов, потратив за прошлый год $51 млн на финансирование соцпроектов в Казахстане.

Кредо Тимура Турлова — жизнь в движении. Неудивительно, что в интервью Виктории Новичковой для проекта "Без мишуры" он отметил, что худшее для него — продать бизнес и получить пресловутый миллиард, а потом не знать, что с ним делать. Или передать его по наследству детям, разрушив тем самым их будущее.

Деньги должны создавать новые смыслы и приносить пользу обществу, уверен бизнесмен. Именно поэтому он готов выделять время и ресурсы на развитие социальных лифтов в Казахстане и поддержку молодых талантов.

Семья как приоритет

Турлов признается, что сейчас проводит на работе меньше времени, чем 15 лет назад, когда только начинал свое дело. Многие функции с тех пор он делегировал своим коллегам.

Семейные же дела ведет его жена Елена, с которой Турлов познакомился в университете. Тимур Турлов часто подчеркивает, что семья — его опора и источник жизненной энергии, "место силы", куда он возвращается после напряженного рабочего дня. По словам Турлова, в бытовых вопросах он доверяет жене абсолютно все: она решает, в какой дом они переедут, куда поедут в отпуск, в какие кружки пойдут дети. "Я президент на работе, а она — президент дома", — шутит Тимур Турлов. Такое распределение ролей помогает ему сосредоточиться на бизнесе, зная, что дома все находится под контролем. Семейная стабильность дает ему внутренний баланс и ясность, необходимые для эффективной работы.

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