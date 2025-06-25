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Любовь Степушова

Китай увеличит закупки нефти и газа в РФ, отвечая на шантаж новыми бомбёжками Ирана

4:41
Экономика » Сырье

На обещаниях Трампа снова бомбить Иран и шантаже Пекина энергетическое сотрудничество Китая с Россией будет стремительно развиваться.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Трамп шантажирует Китай новыми ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп после заявления Ирана о продолжении ядерной программы и принятия парламентом решения о выходе из МАГАТЭ пообещал снова ударить по Ирану.

"Если Иран вновь построит (ядерные объекты), то конечно", — ответил он на вопрос, нанесут ли США удары по Ирану при таком сценарии.

Также он завуалированно шантажирует Китай разрешением "снова покупать иранскую нефть".

"Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, он будет закупать её в больших объёмах и у США", — написал Трамп в соцсети.

Ожидалось, что Китай надавит на Иран, чтобы тот не втягивался в конфронтацию с США и не перекрывал Ормузский пролив, будучи зависимым от импорта энергоносителей из региона, но в Пекине решили по-другому.

Китай зависим от импорта энергоносителей с Ближнего Востока

Китай импортирует почти 90% иранской нефти, а около 70% импорта сырой нефти в Китай поступает с Ближнего Востока и транспортируется через Ормузский и Малаккский проливы, которые очень уязвимы в неспокойные геополитические времена. Иранская нефть — дешёвая и покупается за юани. По данным ParsToday, в марте в Китай прибыло не менее 1,8 млн тонн иранской нефти на десяти танкерах.

Также Китай завязан на регион покупками СПГ — не только из Ирана, но и, по данным консалтинговой компании Rystad Energy, около 30% импорта СПГ идёт из Катара и ОАЭ. Спрос на природный газ и нефть в Китае продолжает расти для нужд электроэнергетики, промышленности и населения, развития ИИ. И так как Китай самостоятельно не может обеспечить свои потребности, ему критически важно держать вопрос поставок под контролем.

Но Китай выбрал не давление на Иран и импорт из США, а закупки энергоносителей в РФ.

Закупки нефти и газа в РФ повысят безопасность Китая

Согласно последним данным, в октябре и ноябре 2024 года на российский газ пришлось более 25% импорта газа в Китай. Он поступает как по трубопроводу "Сила Сибири — 1", так и в виде СПГ. По данным Wall Street Journal, Пекин собирается закрыть сделку по газопроводу "Сила Сибири — 2", которая до этого тормозилась расхождениями по конечной цене на газ и долям в проекте. Проект рассчитан на поставку 50 млрд кубометров природного газа в Китай в дополнение к почти 40 млрд по первой ветке. Это половина от былых поставок в Европу в самый их пик.

Китай стал крупнейшим потребителем российской нефти. В 2024 году было импортировано 108,47 млн тонн, что составляет 19% от общего объёма импорта сырой нефти в Китай. Нефть поступает туда по трубопроводу (от Сковородино до Дацина) общей протяжённостью около 1000 километров и пропускной способностью 30 млн тонн. Оставшиеся объёмы поступают в китайские порты танкерами. В декабре 2024 года "Роснефть" и CNPC подписали десятилетнее соглашение о поставке 100 млн тонн сырой нефти в Китай на сумму около 80 млрд долларов.

Поставки энергоносителей из России значительно повысят энергетическую безопасность Китая, устранив угрозы морской блокады перед битвой за Тайвань и наложением санкций.

Нападение на Иран усилит стратегический союз РФ и Китая

Для России увеличивать экспорт тоже выгодно для преодоления западных санкций и пополнения бюджета. В результате стратегическое партнёрство между Китаем и Россией станет теснее, обе стороны координируют свои позиции на таких платформах, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, чтобы совместно бороться с "мировым порядком", придуманным Западом. И не только в энергетике. Минобороны РФ сообщило, что министр обороны России Андрей Белоусов 25 июня прибыл с рабочим визитом в Циндао (Китай) и примет участие во встрече министров обороны государств — членов ШОС.

Уточнения

«Сила Сибири — 2» ( — проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом «Запад — Восток», по которому газ дойдёт до Шанхая. 
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ иран нефть война китай газпром роснефть дональд трамп
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