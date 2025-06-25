В Германии поражены: ставка России на золото сработала

3:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения. Согласно последним данным Центрального банка, в мае 2025 года их совокупная стоимость составила 680,4 миллиарда долларов США, что на 71,3 миллиарда долларов (или 11,7%) больше по сравнению с началом года, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Наибольший интерес, по мнению его автора, вызывает увеличение стоимости монетарного золота — государственной части золотого запаса в виде слитков и монет высокой пробы. В мае его стоимость выросла на 1,18 миллиарда долларов (0,5 процента), достигнув уровня в 248,2 миллиарда долларов.

Это привело к росту доли золота в структуре российских резервов до 36,5 процентов, что стало новым историческим максимумом. В апреле этот показатель составлял 36,3 процента.

Такое развитие ситуации стало результатом долгосрочной государственной стратегии по наращиванию золотых резервов, направленной на снижение зависимости от финансовых институтов Запада. Особенно активно эта стратегия реализуется с момента введения масштабных санкций в 2022 году, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Ограничения, наложенные западными странами, существенно снизили возможности России в распоряжении значительной частью своих валютных активов. В этих условиях золото, наряду с китайским юанем, начало выполнять функцию основных резервных инструментов.

При этом Банк России не раскрывает точные данные о физических объёмах золота. Согласно информации Всемирного совета по золоту — международной ассоциации ведущих производителей драгоценных металлов — физические запасы золота в России в течение последних трёх лет практически не изменялись, колеблясь в пределах от 2330 до 2340 тонн. В первом квартале 2025 года этот показатель составил около 2330 тонн.

Положительное влияние на российские резервы оказало и глобальное удорожание золота, вызванное усилением геополитической нестабильности. В подобных условиях золото традиционно рассматривается как защитный актив, что дополнительно способствует успешной реализации стратегических целей Москвы.

В мировом рейтинге по объёму золотых запасов Россия по-прежнему занимает пятое место. Для сравнения, Германия, согласно данным её регулятора на конец 2024 года, владела 3352 тоннами золота и находилась на втором месте после США.

В отличие от зарубежных валютных резервов России, объём которых составляет около 300 миллиардов долларов и которые были заморожены на Западе, золотые запасы страны находятся на её территории и, таким образом, защищены от внешнего воздействия.

Прирост прочей части валютных резервов объясняется, в основном, переоценкой активов, вызванной изменением валютного курса. В течение 2025 года российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару. Если в январе за один доллар давали около 113,5 рубля, то к июню курс снизился до 78,5 рубля за доллар.