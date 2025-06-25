Конфликт Ирана и Израиля оживил интерес Китая к "Силе Сибири 2"

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфликт между Израилем и Ираном усилил интерес Китая к долгосрочному энергетическому сотрудничеству с Россией. И в частности — к проекту газопровода "Сила Сибири 2".

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

По данным издания The Wall Street Journal, геополитическая нестабильность в Персидском заливе стала одним из факторов, подтолкнувших Пекин к переоценке своей энергетической безопасности и ускорению переговоров по данному проекту.

"Сила Сибири 2" представляет собой стратегически важный проект, предусматривающий поставки до 50 миллиардов кубометров природного газа в год с месторождений Западной Сибири в Китай через территорию Монголии.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная доля китайского импорта нефти и СПГ, Пекин начал активнее рассматривать альтернативные маршруты поставок.

По данным аналитической компании Rystad Energy, около 30 процентов китайского импорта сжиженного природного газа поступает из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов, именно через Ормузский пролив. Кроме того, более 90 процентов иранского нефтяного экспорта также проходит этим путём, и почти весь он направляется в Китай.

В условиях, когда транспортировка энергоносителей через Персидский залив оказалась под угрозой, китайские власти рассматривают Россию как надёжного партнёра в сфере энергетики. Уже сейчас наша страна обеспечивает около 20 процентов китайского импорта нефти. И на этом фоне расширение газового сотрудничества видится логичным шагом.

Российская сторона также подтверждает стратегическую значимость проекта. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, "Сила Сибири 2" сохраняет актуальность в свете ожидаемого роста потребления газа в Китае.

Он также подчеркнул, что детали реализации проекта находятся в процессе коммерческих переговоров, что свидетельствует о прагматичном подходе обеих сторон к столь масштабной инициативе.

Таким образом, растущие риски для традиционных маршрутов поставок энергоресурсов и возрастающая зависимость Китая от устойчивых и безопасных логистических решений усиливают интерес Пекина к российским трубопроводным проектам.

В этом контексте "Сила Сибири 2" становится не только экономическим, но и геополитическим инструментом обеспечения энергетической стабильности Китая.