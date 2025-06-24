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Олег Артюков

Трамп разрешил Китаю покупать нефть у Ирана, а заодно и у США

2:31
Экономика

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social сообщил, что Китай вновь получил возможность закупать нефть у Ирана. Он также выразил надежду на то, что Пекин будет наращивать объёмы закупок нефти у Соединённых Штатов.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Заявление было сделано на фоне завершившейся очередной вспышки напряжённости между Ираном и Израилем. Конфликт вызвал опасения на мировых рынках относительно возможной блокировки Ормузского пролива — стратегически важного маршрута для транспортировки до 20 процентов мировых поставок нефти.

Через этот узкий пролив проходит значительная часть экспорта нефти из стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. По оценкам Международного энергетического агентства, ежедневно через пролив проходит около 17 миллионов баррелей нефти.

Несмотря на действующие санкции США против Тегерана, Китай остаётся крупнейшим покупателем иранской нефти. По данным аналитической компании Vortexa, в 2023 году, например, Пекин импортировал свыше 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки из Ирана.

Санкции против Ирана были ужесточены Вашингтоном после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году. Они включают запрет на покупку иранской нефти, блокировку международных транзакций и заморозку активов.

В то же время США за последние годы значительно увеличили экспорт собственных энергоносителей. В 2023 году экспорт американской нефти составил более четырёх миллионов баррелей в сутки, а поставки сжиженного природного газа достигли исторических максимумов.

Кроме того, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, связанная с напряжённостью между Ираном и Израилем, может повлиять на мировые цены на нефть. В апреле 2024 года, в разгар эскалации между Тегераном и Тель-Авивом, котировки нефти марки Brent кратковременно превысили 95 долларов за баррель.

Риски возможной блокады Ормузского пролива, а также потенциальные удары по нефтяной инфраструктуре региона остаются одними из ключевых факторов волатильности на сырьевых рынках.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы иран нефть китай санкции
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