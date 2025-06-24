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Олег Артюков

Эксперты назвали причину роста цен на золото: это из-за США

3:32
Экономика

В последние месяцы стоимость золота демонстрирует уверенный рост на фоне нарастающих фискальных проблем в США.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Основной причиной этого, по мнению аналитиков Всемирного совета по золоту, является тревожность инвесторов относительно устойчивости американского государственного долга.

Размер федерального долга США достиг рекордных 36,2 триллиона долларов, и на фоне сомнений в способности правительства эффективно управлять долговой нагрузкой инвесторы проявляют всё меньше желания приобретать гособлигации по текущим рыночным ценам.

Это приводит к снижению спроса на казначейские бумаги, росту их доходности и расширению спредов казначейских свопов, что дополнительно усиливает нестабильность на долговом рынке.

Одним из последствий ухудшения ситуации на рынке облигаций стал рост привлекательности золота как актива-убежища. Его стоимость с начала года уже увеличилась на 26,3 процента. Эксперты отмечают, что фискальные риски наряду с геополитической напряжённостью и уровнем процентных ставок становятся важнейшими драйверами спроса на драгоценный металл.

По их мнению, эти факторы будут продолжать оказывать поддержку золоту в долгосрочной перспективе, поскольку инвесторы стремятся диверсифицировать свои активы и защитить капитал в условиях растущей рыночной нестабильности.

Серьёзное влияние на ситуацию оказывает изменение структуры покупателей американских казначейских обязательств. Если ранее крупными держателями долга выступали Федеральная резервная система США и иностранные официальные учреждения (например, центробанки Китая и Японии), которые покупают облигации, не ориентируясь на рыночную доходность, то сейчас их активность снижается.

На первый план выходят частные иностранные инвесторы, более чувствительные к уровню доходности и ценам. Это делает рынок более уязвимым к изменениям настроений и краткосрочным колебаниям.

Аналитики также указывают, что долговая политика США в последние два десятилетия отличалась мягкостью и щедростью — бюджетные дефициты финансировались новыми заимствованиями, а расходы на социальные программы, инфраструктуру и оборону росли.

Эти меры обеспечивали краткосрочную экономическую поддержку, но в долгосрочной перспективе привели к накоплению критического уровня долга, что теперь вызывает сомнения у инвесторов.

По прогнозам специалистов WGC, дальнейшее развитие событий может сопровождаться не масштабным долговым кризисом, а серией локальных "мини-кризисов" на долговом рынке США, поскольку способность правительства к новой фискальной экспансии будет ограничена реакцией финансовых рынков.

Рост волатильности в этой ситуации дополнительно поддержит интерес к золоту как к защитному активу.

По данным Министерства финансов США, в 2024 году обслуживание государственного долга потребовало рекордных 1 триллиона долларов на выплату процентов — это стало самой крупной статьёй расходов бюджета после социальных программ.

Китай, один из крупнейших держателей американских гособлигаций, с 2023 года постепенно сокращает свой портфель казначейских бумаг США, что снижает стабильность спроса на этот инструмент.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото инвестиции
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