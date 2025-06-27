Как построить успешную карьеру маркетолога: опыт Абдулбасыра Махтибекова

Маркетинг-менеджер крупной компании по продажам люксовых электромобилей рассказал, как работать с клиентами, чтобы наращивать доход компании, и зачем маркетологам изучать зарубежный опыт.

Фото: Фото из личного архива Абдулбасыра Махтибекова Абдулбасыр Махтибеков, маркетинг-менеджер компании Papin Garage

Маркетинг продукта является важным инструментом для его успешного продвижения на рынке. Он позволяет сформировать интерес к продукту, стимулировать продажи, привлечь внимание клиентов и установить с ними долгосрочные отношения. Спрос на менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов в России вырос за девять месяцев 2024 года на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно данным hh.ru. Без этих профессионалов в нынешних условиях компании не смогут заявить о себе и преодолеть конкуренцию на рынке. Грамотные специалисты-маркетологи востребованы в разных странах мира. Как построить в том числе международную карьеру, рассказал Абдулбасыр Махтибеков, маркетинг-менеджер компании Papin Garage, которая также занимается реализацией эксклюзивных электромобилей класса "люкс".

Маркетинговые стратегии

Начало профессиональной карьеры — всегда небольшая должность, к этому нужно быть готовым, но в то же время не сидеть в офисе серой мышкой, говорит Абдулбасыр Махтибеков, а заинтересованно включаться в работу и выдвигать дельные предложения. Лучше любых слов обратит на себя внимание руководства компании тот сотрудник, кто принесет больше денег, утверждает эксперт.

"Важной частью для маркетолога является работа с VIP-клиентами, которые могут себе позволить очень дорогие покупки, — подчеркивает Абдулбасыр. — Чтобы привлечь и удержать их, нужны особые маркетинговые стратегии, персонализированный сервис".

Например, маркетолог может использовать данные о предпочтениях и поведении VIP-клиентов для создания персонализированных предложений на товары или услуги, которые особенно интересны этому сегменту клиентов.

Еще одним важным аспектом работы с такими людьми является создание чувства принадлежности к эксклюзивному клубу. Этого можно достичь через специальные мероприятия, закрытые распродажи или доступ к уникальным продуктам, которые недоступны для широкой публики.

В целом, работа с VIP-клиентами требует глубокого понимания их потребностей и предпочтений, а также гибкости и адаптивности в маркетинговых стратегиях и подходах к обслуживанию.

Работа с VIP-клиентами

Удовлетворение ожиданий клиентов премиального сегмента — дело непростое, но благодарное: авторитет такого менеджера возрастает в разы. Махтибеков убежден, что индивидуальный клиентский сервис должен стоять во главе угла работы менеджера с VIP-клиентами, поскольку они ценят персонализацию и исключительное обслуживание.

Неординарного специалиста пригласили стать маркетинг-менеджером компании Papin Garage для продвижения бренда Erblich. Его задача — вывести проект на рынок, подчеркнуть его уникальность и показать, как он объединяет наследие и инновации знаменитой марки Porsche.

Махтибеков работает с высокообеспеченными клиентами, предлагая им электрические версии классической машины люксового сегмента. По его словам, покупка любого люксового товара, в том числе автомобиля — это не просто выбор, а эмоциональное решение. Поэтому подход к таким клиентам должен быть особенным. Менеджеру необходимо подчеркнуть уникальность продукта, статусность, показать выгоду от его приобретения, создать правильное впечатление. Сам он, например, для клиентов организует персональный тест-драйв в эстетически привлекательных локациях. Как показала практика, говорит Махтибеков, этот способ помогает клиенту почувствовать себя особенным.

"Эмоции, которые люди испытывают в этот момент, могут сыграть ключевую роль в принятии решения о покупке", — говорит Абдулбасыр.

Он создает уникальный клиентский опыт с акцентом на эксклюзивность и индивидуальный подход. На этом творчески мыслящий профессионал не остановился, а разработал программы, которые позволяют клиентам активно участвовать в дизайне своего автомобиля: от выбора цвета кузова и материалов отделки до добавления уникальных функций. Такая инновационная стратегия на 25% увеличила число заявок на покупку и оказала влияние на развитие автомобильной индустрии.

В планах специалиста — внедрение долгосрочных программ лояльности и создание эксклюзивного VIP-клуба для владельцев люксовых электрокаров, который будет предлагать уникальные привилегии, доступ к новым моделям и специальные мероприятия.

Работу с особыми клиентами компании доверяют только самым опытным и креативным маркетологам. От того, насколько она будет успешной, зависит карьерный рост — об этом нужно помнить тому, кто за нее взялся, говорит Абдулбасыр.

Креативный подход

Специалисты-маркетологи создают стратегии, которые помогают компаниям достичь своих целей. Они определяют, какие каналы продвижения использовать, какие акции проводить, как взаимодействовать с клиентами и т. д. Абдулбасыр Махтибеков сейчас сосредоточен на развитии маркетинговых инициатив Papin Garage, укреплении позиций компании на рынке и подготовке к масштабному продвижению бренда Erblich. Он считает, что оба проекта представляют собой уникальную возможность привнести что-то новое в индустрию дорогих автомобилей.

Среди ключевых направлений работы — управление онлайн-платформами. Абдулбасыр координирует работу веб-сайта и социальных сетей компании, создает контент, который демонстрирует автомобили и рассказывает об их уникальности. Это на 40% повысило вовлеченность аудитории.

В рекламных кампаниях он использует как традиционные, так и цифровые инструменты.

"На сайте компании будет реализован интерактивный конфигуратор, который позволит клиентам создавать свою собственную версию Porsche 930, делая процесс выбора увлекательным и удобным", — приводит пример эксперт.

Сегодня его основная задача как маркетинг-менеджера заключается в разработке и реализации стратегий, направленных на повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Эта территория представляет для компании большой интерес, поскольку там живет много состоятельных людей, ценящих роскошь и экологичность. В разработке комплексного подхода для продвижения электрокаров в ОАЭ Махтибеков учитывает специфические законы импорта, экологические стандарты и культурные особенности региона.

Абдулбасыр разрабатывает целенаправленные маркетинговые кампании и партнерства с местными брендами и автомобильными блогерами, для установления доверия на новом рынке и привлечения аудитории, привыкшей к высоким стандартам. В частности, в сотрудничестве с местными люксовыми отелями он готовит эксклюзивные презентации автомобилей.

Открытость к знаниям

Кроме практических навыков большую роль в становлении профессионала играет образование. Так, получение степени MBA в Bay Atlantic University и степени BBA в American University in Dubai обеспечило Абдулбасыру Махтибекову сильный теоретический фундамент в маркетинге и управлении. Развиваться помогает также участие в профильных выставках, конференциях и других мероприятиях.

"Такие события помогают специалистам лучше понять потребности целевой аудитории и получить ценную обратную связь", — отмечает эксперт.

В 2024 году он принял участие в нескольких крупных автомобильных мероприятиях, каждое из которых сыграло важную роль в развитии проекта и бренда. В частности, регулярные встречи владельцев автомобилей Porsche под названием Parkhaus1 Cars & Coffee и Fort Lauderdale Cars & Coffee Махтибеков считает идеальной площадкой для изучения предпочтений аудитории. Во время таких встреч он тестирует разные варианты дизайна, цвета кожи для салонов, а также качество используемых материалов, что помогает адаптировать предложения компании под запросы клиентов.

Крупнейшее мероприятие Porsche в Южной Флориде Das Renn Treffen, которое привлекло коллекционеров и энтузиастов марки со всего мира, маркетинг-менеджер использовал для демонстрации готовых автомобилей, а также для получения обратной связи. Это помогло ему лучше понять, как воспринимаются дизайнерские и технические решения компании.

На конференции Product Marketing Summit в Вашингтоне, состоявшейся 30 января 2025 года, Абдулбасыр получил множество ценных знаний и инсайтов. Спикеры представили системный подход к маркетингу продукта. Особое внимание было уделено выстраиванию эффективной стратегии выхода на рынок и оптимизации взаимодействия между командами. Также эксперты поделились практическим опытом запуска продуктов на основе искусственного интеллекта и подробно разобрали ряд других актуальных тем. Махтибеков присутствовал и на панельной дискуссии, где коллеги обсуждали реальные примеры неудачных запусков продуктов, анализировали причины провалов и делали выводы для предотвращения подобных ошибок в будущем.

Накопление практического опыта и знаний способствует повышению уровня компетентности специалистов и открывает двери для успешной карьеры на международном уровне.

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