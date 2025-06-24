Поставить нельзя использовать

Лазейки в законодательстве позволяют игнорировать национальный режим

В России до 20% государственных закупок в сфере радиоэлектроники проходят с нарушением национального режима.

Фото: pxhere.com by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подписание документа

Об этом заявили участники пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня", где подвели первые итоги действия постановления правительства №1875, вступившего в силу с января 2025 года. Этот документ ограничивает участие иностранных производителей в тендерах, если на рынке представлен хотя бы один российский аналог.

Суть постановления сводится к следующему: если оборудование, необходимое для государственных или муниципальных нужд, можно заменить отечественным, предпочтение должно быть отдано российскому производителю.

Однако, как выясняется, практика далека от идеала. Согласно статистике, за первые пять месяцев текущего года были зафиксированы десятки случаев, когда заказчики закупали импортную продукцию, несмотря на наличие аналогов российского производства.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что необходимо пересмотреть само постановление №1875, устранить правовые пробелы и добиться его однозначного толкования.

"Мы должны выйти из санкционного режима с обновлённой, сильной промышленностью, и каждый упущенный тендер — это удар по темпам роста", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что за последние годы обрабатывающая промышленность в России показывает опережающую динамику по сравнению с другими секторами экономики, и сохранить этот темп — важнейшая государственная задача.

О проблемах на местах рассказал генеральный директор АНО "Консорциум "Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности” Алексей Власов. По его словам, с начала года организация направила обращения в ФАС и Минфин о более чем 40 нарушениях национального режима в восьми регионах. В шести из них антимонопольная служба согласилась с доводами заявителя и отменила закупки, проведённые с нарушениями.

Однако это не всегда говорит о злонамеренных действиях со стороны заказчиков. Часто, по словам Власова, решения о закупке иностранного оборудования принимаются по инерции, без глубокого анализа рынка и законодательства.

Член совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Казанцев добавил, что юридическая неопределённость открывает лазейки для обхода нацрежима. Один из самых частых приёмов — оформлять иностранное оборудование не как "поставляемое", а как "используемое". Такая формулировка позволяет исключить оборудование из перечня закупаемого, обходя тем самым ограничения.

Казанцев предложил закрепить в законодательстве точные дефиниции и исключить двусмысленные трактовки, которые мешают российским производителям конкурировать на равных.

Особое внимание на пресс-конференции уделили сегменту охранных и пожарных систем — отрасли, чувствительной к вопросам импортозамещения. Представители консорциума "Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности", объединяющего компании "Полисервис", "Пожтехника", "Тензор" и "Рубеж", направили письмо в администрацию президента. В документе говорится, что из-за правовых пробелов постановление №1875 не действует должным образом, а иностранные системы безопасности продолжают побеждать в конкурсах.

Проблему усугубляет подход заказчиков, которые оформляют тендеры как закупку подрядных работ, не включая оборудование в документацию. В этом случае требования национального режима к закупке товара формально не применимы. Так, например, пожарные извещатели становятся частью строительных работ, и к ним не применяются ограничения, предусмотренные постановлением.

Представители отрасли настаивают: национальный режим — не только способ защитить внутренний рынок от демпинга со стороны иностранных производителей, особенно китайских, но и мощный стимул для развития локального производства.

Китайская продукция, как утверждают эксперты, часто поставляется по цене ниже себестоимости благодаря государственной поддержке, а это лишает отечественные компании возможности конкурировать на равных. По словам Алексея Власова, разница в цене между российскими и китайскими системами несущественна и доля отечественных производителей на рынке уже достаточна, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Стоит отметить, что с мая 2025 года вступила в силу инициатива Минпромторга — противопожарная продукция исключена из перечня на параллельный импорт. Несмотря на это, иностранное оборудование по-прежнему закупается. В письме в администрацию президента говорится, что только с начала года было зафиксировано более 40 случаев нарушений, восемь из которых были официально подтверждены ФАС. Однако в остальных случаях служба указывала на то, что заказчик вправе сам решать, применять национальный режим или нет.

По словам Дмитрия Казанцева, в законодательстве о закупках отсутствует точное определение термина "поставляемый товар", и именно это становится основным юридическим инструментом обхода требований постановления. Он подчеркнул, что пока это не будет чётко урегулировано на законодательном уровне, нарушения будут продолжаться, а отечественные производители — терять рынок.

В результате производители охранных и пожарных систем выступили с инициативой подготовить и направить в правительство комплекс предложений по совершенствованию контроля за соблюдением национального режима. Их главная цель — сделать так, чтобы механизм работал не только на бумаге, но и в реальности, а российские производители получали приоритет в государственных закупках не формально, а фактически.

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